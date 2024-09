“Las provincias somos anteriores a la Nación y ejercemos nuestro derecho de solicitar que nos tengan en cuenta”

Jueves, 12 de septiembre de 2024

En el encuentro, más de 130 legisladores y diez vicegobernadores de la región abordaron cuestiones fundamentales para el crecimiento y desarrollo de las provincias, con un enfoque en las obras de infraestructura y el presupuesto nacional.



El vicegobernador, Pedro Braillard Poccard y legisladores correntinos participaron en la 52° Sesión plenaria del Parlamento del Norte Grande, que se realizó en Posadas, Misiones donde fueron recibidos por el gobernador Hugo Passalacqua.



El Parlamento es presidido por el vicegobernador de Santiago del Estero, Carlos Roger Silva Neder, vicepresidente primero vicegobernador de Formosa Eber Wilson Solís, y la vicepresidencia segunda recae en el vicegobernador de Corrientes.



Braillard Poccard destacó: “Hay una presencia masiva de los legisladores de la región Norte Grande y los diez vicegobernadores. Se han votado una gran cantidad de propuestas, incluidas las de nuestra provincia, para que el parlamento se expida, para enviar al Congreso de la Nación, a título de sugerencia, y también como respaldo al accionar de la Junta ejecutiva del Norte Grande, que está a cargo de los gobernadores”.



En cuanto a los temas aprobados por el Plenario, comentó: “Hay un comunicado que ha sido redactado por la Junta de Vicegobernadores, que tiene una definición muy clara: Ante la votación del Presupuesto Nacional que va a ser presentado el domingo por el Presidente de la Nación en el Congreso, se solicita que se tome en cuenta las partidas presupuestarias para atender las obras nacionales que han quedado inconclusas en las diferentes provincias argentinas. Recordemos que las provincias somos anteriores a la nación, que hay una plena vigencia del federalismo y, por lo tanto, estamos ejerciendo el derecho de solicitar que se tomen en cuenta los requerimientos de quienes son los representantes naturales de las provincias”.



Asimismo, se ha pedido en relación a las tarifas eléctricas, que “se levante el piso para que sea mayor la franja que accede al subsidio a la energía, sobre todo porque viene la temporada de verano y las provincias del norte son provincias muy cálidas, y no solo tiene que ver con el confort, sino con el trabajo, con el funcionamiento de las empresas de los negocios, y así como las provincias patagónicas tienen un trato diferencial en el costo de la energía, pedir que una franja social tenga un trato que permita afrontar el costo de la tarifa”, informó Braillard Poccard.



Reclamo por la Isla Apipé

En la sesión plenaria, se aprobó por unanimidad un proyecto de resolución que insta al Poder Ejecutivo de la Nación a remitir al Congreso la demarcación de la jurisdicción de las aguas y el canal de navegación que ha calificado al territorio de la Isla Apipé como “isla seca”. Esta iniciativa tiene como objetivo solicitar la sanción de una ley que rechace dicha decisión administrativa, argumentando que es de nulidad absoluta y desnaturaliza los términos del Tratado de 1876, que protege la soberanía argentina.



Con relación a la Isla Apipé, el vicegobernador de Corrientes destacó que “históricamente ha sido reconocida como argentina, pero por un error de interpretación, tiene costa seca, lo que hace que los casi 4 mil correntinos que viven allí para poder llegar hasta Ituzaingó, costa argentina, tienen que pasar por aguas paraguayas, con todo lo que ello significa, y además es una fuente de conflictos, que tenemos que evitar”.



La propuesta, que fue impulsada por los señores legisladores por la Provincia de Corrientes: senadores: Henry Fick, Noel Breard, Enrique Vaz Torres y Diógenes González y diputados: Pedro Cassani, Norberto Ast y Hugo Vallejos, se enmarca en un contexto de creciente tensión entre Argentina y Paraguay debido a incidentes recientes en aguas cercanas a la Isla Apipé. El 9 de mayo se registró un nuevo conflicto con la Armada Paraguaya, evocando episodios similares que han generado tensiones diplomáticas en el pasado. Los legisladores subrayan que el conflicto de límites en esta región es sistémico y requiere una pronta solución para evitar futuras violaciones a la soberanía nacional.



El proyecto, respaldado por senadores y diputados correntinos, argumenta que la actual demarcación, que deja a las islas en territorio paraguayo, contraviene los términos del Tratado de 1876 y no ha sido aprobada por el Congreso de la Nación. Además, se hace hincapié en que esta situación afecta a más de 2000 argentinos que habitan en las islas, quienes enfrentan dificultades para trasladarse a otras partes del país y no pueden hacer uso de las aguas adyacentes.

Los legisladores instan a establecer un protocolo de actuación que permita remitir la demarcación al Congreso, buscando así una resolución efectiva de este conflicto. La propuesta destaca la necesidad de proteger la soberanía argentina y evitar que la situación se asemeje a la disputa pendiente sobre los Hielos Continentales con Chile.



Proyectos de resolución presentados

Por otra parte, se puso a consideración del Parlamento Norte Grande los siguientes proyectos de Resolución:

Solicitar al Congreso de la Nación Argentina se deroguen de la ley 24065 todos los artículos que impliquen desigualdades y discriminaciones a las provincias con relación al AMBA, garantizando que llegue la misma tarifa eléctrica a todo el país y el efectivo cumplimiento de la “cláusula del progreso” y la “cláusula de Nación más favorecida”.



Instar al Congreso de la Nación, la sanción de una ley que establezca un régimen de promoción del desarrollo industrial del Norte Argentino.

Solicitar al Congreso de la Nación Argentina reconocer la figura de Brigadier Pedro Ferré, mediante la sanción de una Ley que lo declare “Padre del Federalismo Argentino”.



Además, señaló Braillard Poccard, “se tomaron definiciones de enorme contenido social, que tienen que ver con inteligencia artificial, uso de las redes, de los celulares sobre todo en el ámbito educativo, como manera de instalar el debate sobre estos temas de enorme actualidad”.