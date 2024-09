Corrientes Capital

Las 4 atajadas de Paulina Aprile y una histórica clasificación

Lunes, 9 de septiembre de 2024

La arquera de Rosario Central fue una de las responsables de la gesta de la selección femenina juvenil que logró el pase a los octavos de final en Colombia

La delantera del Mundial Sub 20 a reemplazar a una leyenda, se trata de la arquera argentina, Paulina Aprile, con atajadas notables para sostener el triunfo cuando más apremiaba la clasificación. La arquera de Rosario Central cuenta con una particular historia en el deporte. Este año firmó su primer contrato profesional en el Canalla y le tocó reemplazar a una histórica en el arco como lo fue Vanina Correa, quien brilló en el cuadro rosarino y la Selección actualmente es la entrenadora de arqueras del elenco nacional.



Además, Paulina Aprile cuenta en su haber el récord de haber sido una de las arqueras más jóvenes en debutar en la primera división del fútbol femenino argentino, con apenas 14 años. Su presentación fue en un encuentro correspondiente a la fecha 12 del Campeonato 2022 que Rosario Central jugó ante Excursionistas en el Gigante de Arroyito. Tras la lesión en el quinto minuto de adición de la arquera Agustina Sánchez, quien reemplazó a la histórica Vanina Correa, la entrenadora Roxana Vallejos dispuso el ingreso de Paulina. Una semana después debutó como titular ante Estudiantes de La Plata y poco tiempo después ya estaba firmando su primer contrato profesional.



“Me empezó a gustar, le dije a mi mamá y me empezó a llevar”, declaró en una entrevista al Diario El Ciudadano y la Región. Lo llamativo fue que Aprile no siempre fue arquera, sino que comenzó a jugar como delantera a los cinco años junto con su hermano mayor. Con el tiempo, se destacó bajo los tres palos en el equipo de la Asociación Atlética Jorge Bernardo Griffa, donde era la única niña. Con nueve años, fue la primera en ser fichada por la Asociación Rosarina de Fútbol. Además, se convirtió en la primera jugadora en ser habilitada para disputar los encuentros de fútbol mixto en cancha de 7.



Sus buenos rendimientos la llevaron a destacarse aún siendo la más joven. Fue así como sobresalió en la primera división de Rosario Central, luego cuando fue citada a la selección argentina Sub 17, que este año disputó el Sudamericano de la categoría. Además, jugó el Sudamericano Sub 20 que logró la clasificación al Mundial que se disputa en Colombia y en el cual acaban de hacer historia bajo el mando del entrenador Christian Meloni. Paulina Aprile también fue convocada por el director técnico de la mayor, Germán Portanova, para los últimos amistosos.



Con este triunfo, Argentina finalizó en el tercer lugar del Grupo F con cuatro puntos, los cuales le permitieron avanzar a la siguiente ronda como uno de los mejores terceros. Ahora, el equipo enfrentará a Alemania, uno de los favoritos del torneo. Bajo los tres palos del arco albiceleste estará Paulina Aprile brindando seguridad y por qué no, intentando seguir haciendo historia.