Argentina recibe a Chile por las Eliminatorias

Jueves, 5 de septiembre de 2024

La Selección Argentina que dirige Lionel Scaloni disputa este jueves el primero de sus dos partidos de la doble fecha de Eliminatorias.

En el marco del comienzo de la séptima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, la Selección Argentina se mide este jueves de local ante Chile, en el que será el primer partido desde la reconquista de la Copa América 2024 en Estados Unidos.



El encuentro se disputa este jueves desde las 21 horas, en el estadio Más Monumental de Núñez, con arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela y televisación de TyC Sports, TV Pública y Telefe.



El campeón del mundo que dirige Lionel Scaloni marcha primero en la tabla de posiciones de la eliminatoria con 15 puntos, seguido por Uruguay, que tiene 13, y que fue el único equipo que lo superó en esta competencia.



En tanto, cinco días después, esta vez como visitante, la Selección jugará el martes 10 de septiembre ante Colombia, en la calurosa ciudad de Barranquilla.



La novedad de cara a este encuentro son las ausencias de Ángel Di María, ya retirado del conjunto nacional; y Lionel Messi, quien se encuentra recuperándose de la lesión en el tobillo que lo sacó de la cancha en la pasada final en el Hard Rock Stadium. Quien también fue baja, pese a estar convocado en primera instancia, es Nicolás Tagliafico.



Las posibles alineaciones de la Selección Argentina vs Chile por las Eliminatorias

Selección Argentina: Dibu Martínez; Nahuel Molina, Cuti Romero, Lisandro Martínez, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes o Alexis Mac Allister, Nicolás González o Leandro Paredes; Lautaro Martínez y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.



Chile: Gabriel Arias; Mauricio Isla, Paulo Díaz, Guillermo Maripán, Eugenio Mena; Rodrigo Echeverría, Érik Pulgar, Víctor Dávila, Carlos Palacios, Darío Osorio; Ben Berenton. DT: Ricardo Gareca.



Cómo ver en vivo la Selección Argentina vs Chile

El partido será transmitido por Telefe, TyC Sports y TV Pública. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Directv Go y Telecentro Play. Y a través de MiTelefe.



Historial de Argentina vs. Chile: quién ganó más y los enfrentamientos

92 partidos

60 victorias de Argentina

6 victorias de Chile

26 empates

Argentina vs. Chile, por las Eliminatorias: datos del partido

Hora: 21.00

TV: TyC Sports

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)

VAR: Juan Soto (VEN)

Estadio: Monumental