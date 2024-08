No hubo salvador y Boca se despidió de la Sudamericana Viernes, 23 de agosto de 2024

El Xeneize cayó en la definición desde los doce pasos ante Cruzeiro de Brasil, luego de haber perdido en los 90 por 2-1. El equipo argentino jugó con uno menos desde los 9 segundos por la expulsión de Advíncula.

Boca Juniors perdió anoche 2-1 en Brasil ante Cruzeiro en el cotejo revancha de los octavos de final y con una serie igualada 2-2 quedó luego eliminado en la definición por penales de la Copa Sudamericana. Después del triunfo por 1-0 en la ida en La Bombonera, el Xeneize no pudo mantener la ventaja en un partidazo que tuvo de todo en el Mineirao.



Nadie podría haber imaginado un peor arranque de partido para Boca. A los 9 segundos, Luis Advíncula le metió un planchazo a Lucas Romero y Wilmar Roldán le mostró la tarjeta roja.



Diego Martínez tuvo que sacar a Agustín Martegani para reacomodar la defensa con Nicolás Figal quien en su primera intervención perdió la pelota y la jugada terminó en gol de Matheus Henrique.



Con la serie empatada, el Xeneize estuvo lejos de reaccionar y recibió otro cachetazo a los 21: Walace encontró un rebote en el área y la mandó a guardar.



Casi en un abrir y cerrar de ojos, Boca pasó de tener que aguantar el resultado de la ida a estar obligado a remontar un 1-2 global en Brasil y con un hombre menos.



Cuando parecía que no habría reacción xeneize antes del descanso, llegó el descuento. Tras un centro de Pol Fernández, Cristian Lema la bajó al medio y llegó a Milton Giménez quien le pegó de zurda y la pelota entró escurriéndose entre las manos de Cássio.



En el segundo tiempo el elenco conducido por Martínez mejoró ante un local que no encontró formas de lastimar a su rival pese a tener un jugar más.



Los penales fueron la frutilla de un partido para el infarto del que Boca, esta vez, no salió airoso para meterse en cuartos de final.