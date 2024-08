Amenazas, robos y denuncias cruzadas: noche de terror en el fútbol juvenil de Corrientes

Jueves, 22 de agosto de 2024



Otro hecho más de inseguridad en las canchas de fútbol local. Esta vez ocurrió en la del Club Libertad del barrio San Martín, donde desconocidos violentaron la puerta del vestuario en el que adolescentes de Huracán habían dejado sus pertenencias.



Los padres de los jugadores dijeron que ya habían sido amenazados, luego de incidentes ocurridos la semana anterior contra hinchas del Club Lipton. Desde hace una semana estaban amenazados tras serios incidentes con jugadores y barras del Club Lipton. Dirigentes de la Liga Correntina ya había sido puestos al tanto de la situación, pero volvió a suceder.



El hecho ocurrió ayer entre las 20:30 y las 21 en el marco de un torneo Sub-17 que se viene desarrollando en distintas canchas de la capital correntina. Los organizadores habían designado un vestuario para los jugadores del Club Huracán y luego de que los menores salieran a la cancha, confiados porque las puertas estaban llaveadas, "alguien" llegó con una barreta de hierro y destrozó la cerradura, logrando ingresar y robarse varias pertenencias de los jugadores, incluyendo al menos tres celulares de los mismos; además del daño que provocaron a la instalación.



Lo increíble del caso es que el vestuario donde ocurrió el llamativo robo, se encuentra justo en frente de la cantina del club, a solo metros, pero pareciera no haber ningún testigo que haya visto a personas barreteando la puerta y mucho menos haciendo ruido, durante ese ataque.



Algo que hasta la Policía le pareció extraño, cuando los tutores realizaron el martes por la noche la denuncia en la Comisaría Segunda.



Las autoridades del Club Libertad, ubicado por avenida Teniente Ibáñez entre calles Pío XII y J.R. Vidal, tampoco le encontraron explicación al incidente en el que también se vieron perjudicados por los daños causados en el ataque.



Cecilia, madre de uno de los jugadores reveló un detalle que no pasa por alto para la fuerza de seguridad, ya que la semana anterior, en el cotejo disputado entre Huracán y Lípton, hubo serios incidentes.



La parcialidad de la llamada "Marea Azul", habría asistido con gomeras y balines a la cancha. "No es la primera vez que pasa esto cuando está la hinchada de Lipton. Insultan, intimidan y amenazan a los chicos y los padres, llevan ondas y balitas, robaron las bicicletas. Los esperan a la salida del estadio para pegarles y los amenazaron con que los robarían la próxima vez".



La semana pasada, la fecha del Torneo Sub-17 se disputó en la cancha de Alvear y allí también hubo incidentes, con peleas y gente golpeada.



El martes, por la noche, se disputaron dos encuentros: Huracán versus Sportivo y el segundo fue entre Rivadavia y Lipton. Según trascendió, el director técnico de Lipton ya había sido advertido de esta situación por la Liga Correntina, ya que uno de sus jugadores fue "invitado" a pelear a otro de Huracán. Pero los incidentes volvieron a suceder.