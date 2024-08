Nico Paz, la joya argentina del Real Madrid, podría cambiar de club

Martes, 20 de agosto de 2024



El joven mediocampista está a un paso de sumarse al Como de Italia, que en su regreso a la Serie A incorporó a figuras de la talla de Raphael Varane, Pepe Reina y Andrea Belotti, entre otros.



Nico Paz es uno de los jugadores más prometedores que amenaza con instalarse en la Selección, cuando Lionel Scaloni continúe con el recambio generacional que pone en primer plano a los llamados Europibes que se criaron en el Viejo Continente, pero eligieron la camiseta albiceleste para afrontar los compromisos internacionales.



A escasos días para el cierre del mercado de pases en Europa, el Real Madrid aún debe resolver el futuro de varios jugadores, y uno de los nombres que surgió fue el del hijo del ex defensor central que participó del Mundial de Francia en 1998, cuando el entrenador nacional era Daniel Passarella. El joven mediocampista, de 19 años, podría abandonar el club de la Casa Blanca en los próximos días, dado que el sorpresivo equipo de Como de la Serie A se interesó en contratar al juvenil para continuar afianzando su ambicioso proyecto en el Calcio.



El conjunto dirigido por el catalán Cesc Fabregas ha mostrado un serio interés en sumar a Nico Paz. El ex atacante del Barcelona, quien tuvo un exitoso primer año al mando del equipo italiano con el que logró el ascenso, ha identificado al futbolista argentino como una pieza clave en el ambicioso plan que el club ha diseñado tras alcanzar la máxima categoría del fútbol italiano. A pesar de que las negociaciones aún no están avanzadas, el club italiano cuenta con el respaldo económico necesario para afrontar la operación.



En los últimos meses, Nico Paz ha despertado el interés de varias instituciones del Viejo Continente. En La Liga de España, equipos como el Leganés y el Girona han seguido de cerca su evolución, aunque ninguno ha concretado una oferta formal. La entidad catalana, en particular, ha mantenido su interés en el jugador desde el final de la pasada temporada, pero no ha dado pasos definitivos para intentar su incorporación.



El Real Madrid, por su parte, ha tasado al jugador en una cifra cercana a los 10 millones de euros por el 50% del pase. Aunque el Merengue no ha cerrado la puerta a una salida, se mantiene atento a las propuestas que puedan llegar en los próximos días.



En el Como, el argentino tendría la oportunidad de reencontrarse con Dani Guindos, actual asistente de Fabregas y quien lo entrenó en las categorías inferiores del combinado de la capital española. Además, hay que recordar que el combinado italiano ya firmó el contrato con el francés Raphael Varane, cuya contratación “es una prueba de la ambición del club”, según destacó el propio Cesc Fábregas.



“Raphael es un jugador especial. Ha ganado mucho en su carrera y no se puede subestimar la experiencia que ha acumulado en dos de las mejores ligas del mundo. No puedo esperar para empezar a trabajar con él”, expresó el estratega español, campeón del mundo y de Europa con la selección y líder del ascenso a la Serie A del Como 21 años después.



Varane, en cuyo contrato se incluye la “opción” de ampliar su vínculo por más tiempo que las dos campañas firmadas inicialmente, es el sexto fichaje del Como para el nuevo curso, tras las incorporaciones de Alberto Moreno y Pepe Reina desde el Villarreal, Andrea Belotti desde la Roma, Ali Jasim desde el Al Kahrabaa y Alberto Dossena desde el Cagliari.