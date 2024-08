Las Leonas perdieron y jugarán por el bronce

Miércoles, 7 de agosto de 2024

El tercer puesto frente a Bélgica o China. Se conocerá el rival por el bronce esta misma tarde.

El conjunto argentino de hockey sobre césped femenino perdió frente a Países Bajos e irán por el bronce. El partido, correspondiente a las semifinales, se disputó hoy, miércoles 7, en la cancha principal del estadio "Yves-du-Manoir" de Colombes, Francia.



El primer cuarto tuvo dos córneres cortos para las europeas, aunque resueltas por las argentinas. Al minuto 8, "China" Consentino, arquera de Banco Nación, tuvo su primera atajada del partido en una jugada de peligro, gestada por Freeke Moes (AH&BC Amsterdam). Sofía Cairó (Club Mariano Moreno) fue amonestada con una tarjeta verde.



Al minuto 21, la mediocampista neerlandesa, Luna Noa Fokke, aprovechó un despeje argentino, quedó frente a Consentino y no vaciló. De esta forma, las del noroeste de Europa marcaron el 1 a 0, con un bochazo hacia el palo derecho de "La China". Su segundo tanto llegó al minuto 26, gracias a Laura Nunnink (Den Bosch), quien aprovechó el pase rasante de la autora del primer gol. Cuatro tiros al arco y dos conversiones.



Ya en el tercer cuarto, al minuto 35, Yibbi Jansen (SCHC) aprovechó un córner corto y marcó el 3 a 0 ante Las Leonas. El combinado nacional no pudo reponerse del asedio neerlandés y de los dos tantos anteriores. El último cuarto no sumó en el marcador, aunque Argentina mejoró su rendimiento.



El conjunto latinoamericano había accedido a esta instancia tras vencer 2 a 0, por penales australianos, al seleccionado alemán. Esto, luego de empatar 1 a 1 en el tiempo regular. Las europeas venían de derrotar a Gran Bretaña por 3 a 1, con goles de Xan de Waard y doblete de Luna Noa Fokke.



Final y bronce

El segundo finalista se definirá hoy, desde las 14, en este mismo estadio. En consecuencia, el ganador del partido entre Bélgica (cuarto del ranking mundial) y China (octavo mejor equipo del mundo) enfrentará a Países Bajos el 9 de agosto, a partir de las 15. El tercer lugar se definirá a las 9 del mismo día entre los perdedores de ambas semis.



Alineaciones

Sofía Toccalino, Agustina Gorzelany, María Granatto, Cristina Consentino, Rocío Sánchez Moccia (capitana), Victoria Valdéz Sauze, Sofía Cairó, Eugenia Trinchinetti, Lara Casas, Juana Castellaro Morello y Julieta Jankunas fueron las titulares de Fernando Ferrara, DT argentino.



Paul van Ass, entrenador neerlandés, dispuso de arranque a Anne Veenendaal, Freeke Moes, Xan de Waard (capitana), Yibbi Jansen, Renée van Laarhoven, Felice Albers, María Verschoor, Sanne Koolen, Frédérique Matla, Joosje Burg y Pien Sanders.