"Me lo vendió por 5 mil dólares" la confesión de una madre contra Caillava Lunes, 5 de agosto de 2024 El mensaje fue encontrado en una caja fuerte. Allí, se revelabaun explosivo secreto vinculado a Victoria Caillava, la exfuncionaria detenida por la desaparición de Loan Danilo Peña.

Esa denuncia fue presentada en 2019 en su contra que aún no ha sido investigada. La historia salió a la luz cuando una mujer de Mar del Plata falleció y dejó un documento en su caja de seguridad, junto con su herencia. Allí, antes de morir, le confesaba a uno de sus hijos que había sido comprado por 5 mil dólares a María Victoria Caillava.



Mientras continúa la búsqueda de Loan en la provincia de Corrientes, un nuevo dato podría dar un vuelco a la investigación. Se trata de una misteriosa carta encontrada en la ciudad balnearia de Mar del Plata, vinculada a Victoria Caillava, una de las detenidas.



"Le reveló a este hijo que fue comprado por 5 mil dólares a la mismísima María Victoria Caillava", afirmaron desde el canal de televisión. Según se detalló, esta familia de Mar del Plata habría viajado a Corrientes para buscar al bebé y luego lo llevaron a la ciudad costera.



De acuerdo con lo informado, la denuncia se realizó en 2019, pero el último movimiento en la causa fue en 2020, antes de la pandemia, y desde entonces no se investigó más.



Caillava aparece en las redes sociales junto a su esposo, Carlos Pérez, en fotos de 2018 y 2019 en Mar del Plata que levantan más sospechas sobre su participación en el caso.