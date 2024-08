Pelligrini aseguró que se presentará ante la Justicia por el caso LOAN

Viernes, 2 de agosto de 2024

El Senador Provincial, Diego Pellegrini tomó la palabra en la sesión de este jueves y aseguró que se presentará ante la justicia en caso de ser citado. "Quiero llevar tranquilidad a la opinión pública por el caso de Loan Peña", dijo.

El senador provincial Diego Pellegrini, uno de los apuntados por Laudelina Peña, tía de Loan, se puso a disposición de la justicia y así lo expresó en la sesión del Senado este jueves.



"Para llevar la tranquilidad al cuerpo y, sobre todo, a la opinión pública, quiero aclarar que cuando requiera la justicia, sobre todo la jueza y la fiscal, seguramente estaré brindando testimonio", dijo.



"No voy a ir ni antes, ni después, solo cuando me llegue la citación", añadió.



EL CONTEXTO DEL ENOJO SOCIAL CON EL SENADOR:



El Senador Pellegrini esta en el foco de la opinión de la población porque cuando todos buscaban recuperar a Loan por la posibilidad de ser captado por una red de tratas, Pellegrini fue quien buscó a la tía del menor Laudelina y la trasladó desde 9 de Julio hasta la ciudad de Corrientes Capital en altas horas de la noche y cuando entró la Intervención de La Policía Federal, corriendo del caso a la Policía de Corrientes, porque el Comisario Walter Maciel quedó preso como sospechoso.



En ese contexto y según declaró Laudelina: "Pellegrini no solo le buscó y le pidió que denunciara que Loan fue atropellado por la camioneta de la pareja de Pérez y Caillava". Ante esta denuncia que realizó en Corrientes, la sociedad correntina y los argentinos expresaron y mantuvieron la opinión pública de que: "El Legislador pretendió cerrar el caso implantando la teoría de que el nene murió en un supuesto accidente, sin importarle siquiera el sufrimiento que padecería el menor por parte de la clientela pedólfila que manejan las redes de tratas de explotación sexual de las personas y que cerrado el caso ya no lo buscarían".



Desde esa perspectiva, la población salió a reclamar que no lo dejen de buscar y no creyó esa versión del accidente, motivo por el cual cuestionan al Senador su actitud ante el caso y en la opinión publica iniciaba una cadena de solicitud de desafuero. Por tal motivo, es que el Legislador Diego Pellegrini manifestó éste jueves 2 de agosto del 2024, en la Sesión de la Cámara de Senadores, que él está a disposición de la Justicia y que la Opinión Pública se quede tranquila porque él, va a declarar cuando lo citen.