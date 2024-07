El Gobierno de Corrientes insiste en participar como querellante en el "caso Loan"

Miércoles, 31 de julio de 2024



El doctor Horacio Ortega, Fiscal de Estado de la Provincia, informó que el estado provincial insistirá en convertirse en querellante en el caso Loan. "Tenemos plazo hasta el viernes para tener una nueva presentación".



"Por eso apelamos la decisión de la Magistrada creemos que tenemos la posibilidad de que se revise y que permita la actuación del estado provincial como querellante", dijo Ortega. "Hemos esgrimido los fundamentos necesarios para intervenir", agregó el Fiscal de Estado.



"Se nos notificó y más allá de que también yo tengo la obligación legal de apelar las resoluciones que sean desfavorables al Estado, más allá tenemos la posibilidad que la cámara revise y permita la actuación del Estado provincial como querellante. Hemos esgrimido los fundamentos necesarios para poder intervenir", dijo Ortega sobre la desición del Gobierno provincial en este sentido.



"Todo lo que tengamos a nivel de conocimiento de que pueda contribuir justamente para el esclarecimiento y saber qué es lo que ocurrió con el menor lo vamos a seguir haciendo. Por supuesto que esta es una situación muy buena para el Estado de la provincia, permitirle que todos colaboremos en tratar de acercar la mayor cantidad de pruebas, me parece que es algo necesario y algo útil y es un buen criterio que ha tenido su señoría en respecto", detalló el Fiscal.



Además agregó que "Nosotros no criticamos la situación del criterio que ha tenido la jueza, pero sí vamos a articular todas las instancias que la ley nos permite como para poder consolidar una situación y un Estado de derecho dentro de la causa y esto es la participación como querellante".



"Creemos que tenemos un interés legítimo incluso el mismo código habla de que tanto asociaciones y fundaciones puedan intervenir para poder cuidar y velar por los intereses", indicó.



"A mí una de las facultades que me da la ley es poder intervenir. Todo lo demás son especulaciones como las que se han venido dando hasta este momento, pero yo no puedo entrar en ese sistema de especulaciones porque yo soy un funcionario público", remarcó.