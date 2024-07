Con aumento este lunes 29 comienza el pago de plus especial a municipales Domingo, 28 de julio de 2024 El cronograma de este plus de julio se extenderá hasta el miércoles 31 de julio, según lo anunció el intendente Eduardo Tassano a través de sus redes sociales. En este caso, también se aplica un incremento acordado en paritarias de principios de año Los trabajadores de planta, contrato y los agentes Neike bancarizados tendrán depositado el pago del plus en sus respectivas cuentas bancarias el mismo lunes 29, dinero al que podrán acceder a través de los cajeros automáticos habilitados.



Por su parte, aquellos trabajadores Neike que no están bancarizados deberán dirigirse a la Caja Municipal de Préstamos (CMP), en su sede central, ubicada en Brasil 1269. Los pagos se harán de lunes a viernes, de 7:30 a 12:30 y de 16 a 20:30.



En tanto, el lunes 29 les corresponderá cobrar a los trabajadores cuyos DNI terminen en 0, 1 y 2; el martes 30 continuará con los agentes con DNI finalizados en 3, 4, 5 y 6; y concluirá el miércoles 31 de julio con los que tengan documentos que finalicen en 7, 8 y 9.



En tanto, los Neike bancarizados que no poseen tarjeta de débito deberán cobrar por ventanilla del Banco de Corrientes de acuerdo al cronograma detallado anteriormente y que va del lunes 29 al miércoles 31 de julio.