Agenda completa de los Juegos Olímpicos

Miércoles, 24 de julio de 2024

La cita olímpica está cada vez más cerca y los distintos deportistas de nuestro país se preparan de la mejor manera para ir en búsqueda de una medalla.





Una nueva edición de los Juegos Olímpicos se pondrá en marcha este miércoles 24 de julio con el fútbol, marcando el comienzo del evento deportivo que paraliza al mundo y que tiene una historia de casi 3.000 años. París 2024 será la trigésimo tercera edición de esta competencia en la era moderna, que comenzaron a disputarse en 1896 en Atenas, Grecia.



La actividad de la delegación argentina, compuesta por 136 atletas y liderada por los abanderados Rocío Sánchez Moccia (hockey) y Luciano De Cecco (vóley), se extenderá hasta el 11 de agosto con el maratón femenino, donde Florencia Borelli y Daiana Ocampo buscarán hacer historia en la sede de Invalides.



La agenda completa de los argentinos en los Juegos Olímpicos de París

Miércoles 24 de julio

Fútbol: Selección Argentina vs. Marruecos a las 10:00, por el grupo B

Rugby: Los Pumas 7´s vs. Kenia a las 11:00, por el grupo B

Rugby: Los Pumas 7´s vs. Samoa a las 14:30, por el grupo B

Jueves 25 de julio

Tiro con arco: Damián Jajarabilla a las 9:15, por la clasificación de recurvo individual

Rugby: Los Pumas 7´s vs. Australia a las 9:30, por el grupo B



Viernes 26 de julio

Ceremonia de apertura a las 15:00



Sábado 27 de julio

Esgrima: Pascual Di Tella a las 5:25, por la ronda de 64 de sable

Natación: Agustina Hein a las 6:00, por la serie de 400 metros libres

Skateboarding: Matías Dell Olio y Mauro Iglesias a las 7:00, por la eliminatoria de street

Tenis: individuales y dobles a las 7:00, por la primera ronda

Hockey: Los Leones vs Australia a las 8:15, por el grupo B

Fútbol: Selección Argentina vs Iraq a las 10:00, por el grupo B

Handball: Los Gladiadores vs. Noruega a las 11:00, por el grupo B

Ciclismo en ruta: Eduardo Sepúlveda a las 11:30, por la carrera contrarreloj

Tenis: individuales y dobles a las 14:00, por la primera ronda

Hockey: Las Leonas vs. Estados Unidos a las 14:45, por el grupo B

Vóley: Argentina vs Estados Unidos a las 16:00, por el grupo C



Domingo 28 de julio

Tiro deportivo: Fernanda Russo a las 4:15, por la clasificación de rifle de aire 10 metros

Judo: Sofía Fiora a las 5:00, por la primera ronda de -52kg

Natación: Ulises Saravia a las 6:00, por las series de 100 metros espalda

Natación: Macarena Ceballos a las 6:00, por las series de 100 metros pecho

Tiro deportivo: Julián Gutiérrez a las 6:15, por la clasificación de rifle de aire 10 metros

Remo: Evelyn Silvestro y Sonia Baluzzo a las 6:30, por las series de doble scull ligero

Remo: Alejandro Colombo y Pedro Dickson a las 7:00, por las series de doble scull ligero

Vela: Chiara Ferreti a las 7:13, por la carerra de windsurf

Vela: Francisco Saubidet a las 8:43, por la carrera de windsurf



Lunes 29 de julio

Equitación: José María Larocca a las 6:00, por la clasificación de salto

Hockey: Los Leones vs. India a las 7:45, por el grupo B

Hockey: Las Leonas vs. Sudáfrica a las 12:30, por el grupo B

Handball: Los Gladiadores vs. Hungría a las 16:00, por el grupo B

Martes 30 de julio

BMX: José Torres a las 10:11, por la clasificación de freestyle

Hockey: Los Leones vs. Nueva Zelanda a las 12:00, por el grupo B

Fúbol: Selección Argentina vs. Ucrania a las 12:00, por el grupo B

Miércoles 31 de julio

Atletismo: Romina Biagioli a las 3:00, por el triatlón

Hockey: Las Leonas vs. España a las 5:00, por el grupo B

Vóley: Argentina vs. Japón a las 8:00, por el grupo C

Handball: Los Gladiadores vs. Dinamarca a las 16:00, por el grupo B



Jueves 1 de agosto

Golf: Emiliano Grillo y Alejandro Tosti a las 4:00, por la ronda 1

Vela: Francisco Guaragna a las 7:15, por la primera regata de ILCA 7

Hockey: Los Leones vs. Irlanda a las 8:15, por el grupo B

Vela: Lucía Falasca a las 10:35, por la primera regata de ILCA 6

BMX: Gonzalo Molina a las 15:00, por los cuartos de final del racing

Hockey: Las Leonas vs. Australia a las 15:15, por el grupo B

Viernes 2 de agosto

Vóley: Argentina vs. Alemania a las 4:00, por el grupo C

Tiro deportivo: Federico Gil a las 4:00, por la clasificación de skeet

Atletismo: Joaquín Gómez a las 5:10, por la clasificación de lanzamiento de martillo

Handball: Los Gladiadores vs. Francia a las 6:00, por el grupo B

Natación: Agustina Hein a las 6:00, por las series de 800 metros libres

Hockey: Los Leones vs. Bélgica a las 12:30, por el grupo B

Atletismo: Nazareno Sasia a las 15:10, por la clasificación de lanzamiento de bala



Sábado 3 de agosto

Hockey: Las Leonas vs Gran Bretaña a las 5:00, por el grupo B

Ciclismo: Eduardo Sepúlveda a las 6:00, por la carrera en ruta

Vela: Eugenia Bosco y Mateo Majdalani a las 12:05, por la carrera de Nacra 17

Domingo 4 de agosto

Atletismo: Belén Casetta a las 5:05, por la primera ronda de 3.000 metros con obstáculos

Handball: Los Gladiadores vs. Egipto a las 6:00, por el grupo B

Vela: Catalina Turienzo a las 7:33, por la regata de kite

Atletismo: Elián Larregina a las 14:05, por la primera ronda de 400 metros



Miércoles 7 de agosto

Taekwondo: Lucas Guzmán a las 4:00, por la clasificación de -58kg

Canotaje: Brenda Rojas a las 4:30, por las series de K1 500 metros

Canotaje: Agustín Vernice a las 5:40, por las series de K1 1.000 metros

Jueves 8 de agosto

Pentatlón moderno: Franco Serrano a las 6:00, por la clasificación

Domingo 11 de agosto

Atletismo: Daiana Ocampo y Florencia Borelli a las 3:00, por la maratón