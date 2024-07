Piden medidas al Gobierno Nacional para reactivar el sector maderero Martes, 23 de julio de 2024 En madera y muebles, la retracción de junio fue del 20,7 % y del 3 % en la comparación mensual desestacionalizada. El rubro acumula una caída de 18,7 % interanual en el semestre, según el último informe de la CAME.





La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) publicó los últimos datos del Índice de Producción Industrial Pyme (IPIP) correspondientes a junio de 2024, revelando un desempeño preocupante en la industria de madera y muebles.



En este contexto, Juan Ramón Sotelo, empresario maderero local, brindó detalles de la actualidad del sector. El mercado está "totalmente deprimido, lo cual se torna preocupante por la mano de obra, la gente, los empleados". Detalló que en la zona de Corrientes varios aserraderos trabajan dos o tres veces por semana y otros, unas seis horas por día o adelantaron vacaciones. Señaló que lo hacen para "mantener la mano de obra".



En la zona del parque industrial, "hay 14 industrias instaladas que estaban trabajando normalmente", aseguró y aclaró que ahora son menos.



"La situación es muy preocupante. Afecta no solo al sector de la madera, sino al transporte que está totalmente frenado y la situación se agudiza cada vez más".



En este sentido, afirmó que esto impacta directamente en la situación previsional de las empresas y los trabajadores. "Es muy duro, por las cargas sociales y un montón de cosas que tenemos que pagar, trabajemos o no", explicó.



El empresario dijo que desde febrero no pueden actualizar los precios: "Absorbimos aumento de gasoil, luz, aumentos de sueldos y no podemos trasladar los costos". Esto se da porque bajaron ventas y no es viable la exportación por el tipo de cambio; "el mercado interno está totalmente deprimido", lamentó Sotelo.



Ante esto, dijo: "Todos queremos que al Gobierno (nacional) le vaya bien, si sacás todos los pesos de la calle, es normal que baje la inflación. Lo que necesitamos es que el comercio se reactive. De esta forma, queremos que el Gobierno nacional tome medidas y una reactivación inminente de la economía, si no nos vamos a ver muy perjudicados en los próximos meses".



Sotelo agregó: "Este escenario no lo vivimos desde hace muchísimo tiempo, desde 2001. Ver industrias paradas es preocupante porque es un panorama donde no vemos luz. Está bueno bajar la inflación, pero no reactivamos la economía y no liberamos el cepo".



Indicó que el sector forestal representa más de 10.000 puestos de trabajo. "No tenemos el apoyo del Gobierno nacional. Dicen que el panorama se va a profundizar, la recesión y es preocupante porque no vamos a poder afrontar nuestros compromisos", analizó.



Datos de la CAME

Según el último informe de la CAME, en madera y muebles, la retracción de junio fue del 20,7% y del 3 % en la comparación mensual desestacionalizada, acumulándose una caída de 18,7 % interanual en el semestre. Desde el sector señalaron que solo una mejora en el poder adquisitivo podría "mover el mercado".



En líneas generales, el último Índice de Producción Industrial Pyme (IPIP) señala que la actividad manufacturera de las pequeñas y medianas empresas industriales disminuyó 20,4 % anual en junio y acumula una retracción de 19,2 % en el primer semestre del año frente al mismo período de 2023.



Además, en la comparación intermensual "desestacionalizada", esto es, respecto de mayo y filtrada de cuestiones estacionales, la actividad también retrocedió, en ese caso 3,1 %, lo que indica no solo que la recesión es aguda, sino que continúa.



De hecho, el informe señala que el uso de la capacidad instalada descendió el mes pasado más de 10 puntos porcentuales, ubicándose en 60,1 %. Lo que significa que casi 40 % de la capacidad productiva está ociosa.