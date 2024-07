Predicciones para los 12 signos zodiacales del 15 al 21

Jueves, 18 de julio de 2024

Mhoni Vidente elaboró una serie de consejos y advertencias para cada signo zodiacal que debes prestar atención. La influencia astral de la tercera semana del mes y potencia al máximo la energía del universo.

Descubre qué tienen preparados los astros para ti en la tercera semana del mes. Consejos y advertencias para cada signo zodiacal.



Aries

El As de Oros en tu tarot indica buena suerte y éxito en el trabajo, con la posibilidad de un nuevo puesto y un bono. Tu mejor día es el martes y tus colores son naranja y amarillo. Los signos compatibles son Leo, Sagitario y Capricornio. Un golpe de suerte en juegos de azar llegará el 16 de julio. Cambios en tu hogar y estabilidad en tu relación son destacados.



Tauro

El Diablo en tu tarot sugiere no confiar en nadie y protegerte de energías negativas. Tu mejor día es el miércoles y tus colores son naranja y amarillo. Los signos compatibles son Piscis, Virgo y Capricornio. Tendrás una nueva propuesta laboral y un golpe de suerte el 17 de julio. Cuida tu salud y mantén la calma ante problemas con ex parejas.



Géminis

La Fuerza en tu tarot indica que es momento de tomar decisiones y arriesgarse. Tu mejor día es el miércoles y tus colores son naranja y verde. Los signos compatibles son Acuario, Libra y Sagitario. Prosperidad y abundancia te acompañarán, y un golpe de suerte llegará el 17 de julio. Arregla asuntos legales y aléjate de personas conflictivas.



Cáncer

El Ermitaño en tu tarot te motiva a no desanimarte y seguir adelante con tus proyectos. Tu mejor día es el lunes y tus colores son azul y blanco. Los signos compatibles son Escorpio, Acuario y Piscis. Bloquea energías negativas en el trabajo, cuida tus gastos y celebra con amigos y familia. Un golpe de suerte en el trabajo llegará el 15 de julio.



Leo

La Templanza en tu tarot recomienda paciencia y pensar antes de actuar. Tu mejor día es el viernes y tus colores son blanco y naranja. Los signos compatibles son Sagitario, Capricornio y Aries. Acepta una propuesta laboral y mantén buenos sentimientos. En el amor, madura y busca una relación seria. Cuida tu salud y evita mentiras.



Virgo

El As de Bastos en tu tarot destaca tu liderazgo en el trabajo. Tu mejor día es el martes y tus colores son verde y blanco. Los signos compatibles son Piscis, Virgo y Capricornio. Arregla asuntos bancarios y cambia tu coche. En el amor, llegará una nueva pareja apasionada. Deja ir recuerdos negativos y enfócate en el presente.



Libra

El Loco en tu tarot sugiere madurar y tomar acciones para mejorar tu vida. Tu mejor día es el miércoles y tus colores son blanco y naranja. Los signos compatibles son Acuario, Géminis y Leo. Todo lo que toques tendrá éxito. Sé cauteloso en negocios y cuida tu salud. Prepárate para un viaje y evita deudas.



Escorpio

El Mago en tu tarot indica que es tu momento de acumular riqueza. Tu mejor día es el lunes y tus colores son rojo y blanco. Los signos compatibles son Piscis, Aries y Cáncer. Estás en una etapa de transformación y abundancia. Un golpe de suerte llegará el 17 de julio. Realiza un negocio y deja personas negativas atrás.



Sagitario

El Sol en tu tarot recomienda precaución en inversiones. Tu mejor día es el jueves y tus colores son rojo y azul. Los signos compatibles son Aries, Libra y Virgo. Estás en una época de abundancia, pero mantén tus emociones equilibradas. En el amor, busca una relación firme. Arregla tu coche y vuelve a encontrar el amor.



Capricornio

La Justicia en tu tarot indica éxito en asuntos legales y proyectos. Tu mejor día es el martes y tus colores son rojo y amarillo. Los signos compatibles son Aries, Virgo y Libra. Estás en una etapa de prosperidad y vitalidad. Un golpe de suerte llegará el 17 de julio. Realiza pagos atrasados y cierra círculos amorosos.



Acuario

La Torre en tu tarot sugiere construir un patrimonio para el futuro. Tu mejor día es el miércoles y tus colores son blanco y naranja. Los signos compatibles son Aries, Tauro y Géminis. Enfrenta emociones encontradas y busca mejorar en el trabajo. Realiza pagos atrasados y cuida a tus padres. La confianza y la avaricia pueden afectarte.



Piscis

La Estrella en tu tarot te anima a ser original y fuerte. Tu mejor día es el lunes y tus colores son naranja y rojo. Los signos compatibles son Cáncer, Leo y Escorpio. Experimentarás crecimiento laboral y personal. Recibirás dinero extra para pagar deudas. En el amor, es tiempo de tener una relación estable y esperar a alguien especial.