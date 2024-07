Argentina líder, el salto de España y Colombia son los cambios en el Ranking FIFA

Jueves, 18 de julio de 2024

El desenlace de los últimos torneos continentales movió la aguja en la tabla. La albiceleste y los franceses mantuvieron sus posiciones



La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) publió su más reciente actualización del ránking mundial de selecciones, tras el final de las competencias continentales en América y Europa. En esta nueva clasificación, la selección argentina mantuvo el liderazgo global, consolidando una vez más su posición tras conquistar por segunda vez consecutiva la Copa América. El conjunto dirigido por Lionel Scaloni se impuso en la final a Colombia por 1-0 en el Hard Rock Stadium de Miami, lo que les ha permitido ampliar su dominio con 1901,48 puntos.



El seleccionado argentino sigue acumulando méritos bajo la dirección de Scaloni. La victoria en el certamen no solo reafirmó su calidad técnica y táctica, sino que también les otorgó una ventaja considerable en el ránking mundial.



Francia, con 1854,91 puntos, quedó en la segunda posición en la tabla. A pesar de no alcanzar la final de la Eurocopa y ser eliminada por España en la fase anterior con un 2-1 a favor de los ibéricos, los galos consiguieron sostener su puesto. La constancia en su desempeño a nivel internacional permitió al equipo dirigido por Didier Deschamps mantenerse entre los líderes del ránking.



El gran salto en esta actualización lo protagoniza España. La Roja escaló cinco posiciones gracias a un rendimiento excepcional en su torneo continental, ganando todos los partidos que disputó: tres de fase de grupos, octavos, cuartos, semifinales y final. Estos siete triunfos permitieron a los dirigidos por Luis de la Fuente alcanzar 1835,67 puntos, ocupando así el tercer puesto en el podio mundial.



La excelente campaña de España no solo les permitió ascender posiciones, sino también convertirse en la selección que más puntos obtuvo en esta actualización, sumando 105,75 unidades. La subida de España ha desplazado a selecciones de la talla de Brasil, Inglaterra, Portugal, Bélgica y Países Bajos, quienes vieron alteradas sus posiciones en la tabla.



En relación a Brasil, la selección sudamericana no tuvo un buen desempeño en la Copa América que le permitiera mantenerse entre los cuatro primeros. La irregularidad en su presente a nivel internacional hicieron que caiga un puesto, situándose en la quinta posición del ránking mundial, justo detrás de Inglaterra, que ascendió un escalón al llegar a la final de la Eurocopa.



Por otro lado, Colombia ha logrado instalarse en el TOP 10 del ránking FIFA. A pesar de la derrota en la final de la Copa América, los cafeteros sumaron 59 puntos que les permitieron ascender tres posiciones para situarse en el noveno puesto. Este resultado reflejó el buen momento del equipo colombiano en el plano internacional.



Un caso destacable en esta actualización del ránking es la selección venezolana de Batista, que protagonizó la mayor subida. La vinotino escaló 17 posiciones para situarse en el puesto 37, resultado de un notable desempeño que les permitió sacar el mayor provecho del torneo continental.



Las posiciones en el ránking FIFA son fundamentales a la hora de los emparejamientos en competencias internacionales, como la Copa del Mundo o la Copa América. Los equipos mejor posicionados suelen ser cabeza de serie en los sorteos, lo que les ofrece un horizonte teóricamente más favorable en la fase de grupos.



EL TOP 10 del ránking FIFA:



1 - Argentina



2 - Francia



3 - España



4 - Inglaterra



5 - Brasil



6 - Bélgica



7 - Países Bajos



8 - Portugal



9 - Colombia



10 - Italia



El TOP 5 de América



1- Argentina (1)



2- Brasil (5)



3- Colombia (9)



4- Uruguay (11)



5- Estados Unidos (16)



El TOP 5 de Europa



1- Francia (2)



2- España (3)



3- Inglaterra (4)



4- Bélgica (6)



5- Países Bajos (7)