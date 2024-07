Boca Juniors empató 0-0 ante Independiente del Valle Jueves, 18 de julio de 2024 El Xeneize tuvo las ocasiones más claras del partido con dos mano a mano errados por Miguel Merentiel, no sufrió grandes sobresaltos en defensa y se trae una valiosa igualdad en el cruce de ida de los 16avos de final.

¡FINAL DEL PARTIDO!



Boca Juniors igualó sin goles contra Independiente del Valle en el Estadio Banco Guayaquil por los 16avos de final de la Copa Sudamericana. El resultado es muy importante, ya que los dirigidos por Diego Martínez jugaron en la altura de Quito, pero pudieron haberlo ganado porque Miguel Merentiel no estuvo fino en dos mano a mano contra el arquero, Wellington Ramírez.



La revancha será el próximo miércoles desde las 21:30 (hora argentina) en la Bombonera y al Xeneize le alcanzará con una victoria por cualquier margen para pasar a octavos de final, instancia en la que ya espera Cruzeiro de Brasil.



¡SE ADICIONARON CINCO MINUTOS!



85 minutos: Boca Juniors agotó cambios



Luca Langoni y Santiago Dalmasso ingresaron por Miguel Merentiel y Jabes Saralegui.



81 minutos: triple modificación en Independiente del Valle



Michael Hoyos, Romario Ibarra y Patrik Mercado reemplazaron a Renato Ibarra, Renzo López y Cristian Zabala.



79 minutos: Boca sigue resistiendo en Ecuador



Su rival bajó un centro desde el córner izquierdo y, sobre el segundo palo, Cristian Zabala no pudo empujar la pelota contra el arco de Sergio Romero.



77 minutos: Juan Ramírez, amonestado



El ex jugador de San Lorenzo fue sancionado con la amarilla por una dura infracción contra Cristian Zabala.



72 MINUTOS: ¡SEGUNDO MANO A MANO FALLADO POR MERENTIEL!



El atacante volvió a quedar enfrentado al guardamela rival y su intento le salió al cuerpo de Wellington Ramírez.

71 minutos: cambios en los dos equipos



Boca Juniors metió a Exequiel Changuito Zeballos en lugar de Mauricio Benítez, mientras que el anfitrión sacó a Kendry Páez por Justin Lerma.



68 minutos: inmejorable testazo errado por Jeison Medina



El punta buscó capitalizar un centro cruzado contra el área con un cabezazo en el área chica sin dirección.



67 minutos: Medina y otro tiro a distancia



El delantero colombiano volvió a apelar a un recurso muy utilizado por Independiente del Valle. Como en todo el partido, sin eficacia en la red.



61 minutos: doble cambio en Boca Juniors



Juan Ramírez y Mateo Mendía por Julián Ceballos y Lucas Janson.



57 minutos: primer cambio en Independiente del Valle



Jeison Medina entró por Keny Arroyo.



53 minutos: se volvió a animar Ceballos



El mediocampista se tuvo fe con un zurdazo en la periferia del rectángulo mayor, aunque la redonda se fue por encima del travesaño.



49 minutos: Independiente del Valle tuvo dos jugadas de peligro en pocos segundos



Primero, Sergio Romero despejó una pelota al córner y, desde esa pelota detenida, Mateo Carabajal improvisó una volea en el área que se marchó afuera.



48 minutos: respondió Boca Juniors



El arquero rival rechazó un centro atrás del conjunto de la Ribera.



47 minutos: Julio Ortíz asomó con un derechazo desde afuera del área



El avance del volante del cuadro Negriazul se fue por un costado.



¡INICIÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

SUPLENTES



Independiente del Valle: Guido Villar; Anthony Landázuri, Luis Zárate, Joaquin Pombo, Elkin Ruiz, Ariel Angulo; Romario Ibarra, Junior Sornoza, Patrik Mercado, Justin Lerma; Michael Hoyos y Jeison Medina.



Boca Juniors: Javier García; Marcelo Saracchi, Dylan Gorosito, Mateo Mendía, Walter Molas; Vicente Taborda, Santiago Dalmasso, Juan Ramírez; Exequiel Zeballos, Luca Langoni, Ignacio Rodríguez y Juan Payal.



