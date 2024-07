Enzo Fernández hizo su descargo tras las acusaciones de racismo: "Pido realmente disculpas" Miércoles, 17 de julio de 2024 "Quiero disculparme sinceramente por el video publicado en mi cuenta de Instagram durante la celebración de la Selección. La canción tuvo alto contenido ofensivo y no hay justificación para eso", explicó el ex volante de River.



El futbolista compartió un momento en los festejos de la Selección que fue tildado de "racista" por un jugador francés.



El mediocampista de la Selección argentina Enzo Fernández pidió disculpas públicas por el vivo en la red social Instagram en los festejos por la Copa América 2024 en donde se pudo escuchar cánticos racistas hacia los futbolistas franceses.



"Quiero disculparme sinceramente por el video publicado en mi cuenta de Instagram durante la celebración de la Selección. La canción tuvo alto contenido ofensivo y no hay justificación para eso", explicó el ex volante de River.



El futbolista y compañero de Fernández en Chelsea, Wesley Fofana, publicó su repudio al video en cuestión, lo que generó una ola de críticas para con la Selección nacional después de vencer a Colombia en Miami.



"Repudio el racismo en todas sus formas y quiero disculparme por lo que sucedió en plena euforia por las celebraciones tras obtener la Copa América", prosiguió Fernández en el mensaje. Y finalizó: "Ese video, ese momento y esas palabras no reflejan mi manera de ser".



Fofana había acusado de "racista" al argentino, su compañero de Chelsea de Inglaterra, por redes sociales con un mensaje contundente: "El fútbol en 2024, racismo sin complejos".



La dura acusación llegó porque el mediocampista argentino realizó un directo por redes sociales, en el cual los festejos por la obtención de la Copa América sobrepasaron el tono de la broma y se convirtieron en una ofensa.



El festejo se viralizó en redes sociales y la Federación Francesa de Fútbol (FFF) realizó un fuerte comunicado que condena a los "comentarios racistas y discriminatorios" que realizaron los jugadores argentinos.



En el comunicado se agregaron las medidas que se tomarán: "El presidente de la FFF decidió desafiar directamente a su par argentino y a la FIFA y presentar una denuncia judicial por comentarios insultantes de carácter racial y discriminatorio".