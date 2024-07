Colombia venció 1 - 0 a Uruguay y clasificó para la final

Jueves, 11 de julio de 2024

La Tricolor se impuso a la Celeste con el gol de Jefferson Lerma, a pesar de jugar todo el segundo tiempo con 10 jugadores por la expulsión de Daniel Muñoz. Buscará su segundo título en la competencia ante la vigente campeona.



¡FINAL DEL PARTIDO!



Colombia le ganó 1-0 a Uruguay gracias al único tanto de Jefferson Lerma y enfrentará a la selección argentina este domingo desde las 21 (hora argentina) en el Hard Rock Stadium de Miami. Para la final no contará con Daniel Muñoz, quien se fue expulsado en el primer tiempo de la semifinal. Un día antes en idéntico horario, la Celeste se medirá a Canadá por el partido que definirá el tercer y cuarto puesto.



La Tricolor intentará alzar su segunda Copa América de la historia después de la conseguida siendo anfitrión en 2001, mientras que la Albiceleste podría ser el máximo ganador del certamen superando a Uruguay, ya que ambos están igualados en 15 conquistas.



22.93 MINUTOS: ¡EL TRAVESAÑO LE NEGÓ EL GOL A COLOMBIA!



El arquero, Sergio Rochet, le tapó el festejo a Uribe y, en segunda instancia, el parante superior rechazó la pelota.



¡SE ADICIONARON SIETE MINUTOS!



22:49 hs



22 89 minutos: Uruguay agotó modificaciones



Agustín Canobbio entró por Nicolás De la Cruz.



22:47 hs

AYER

87 minutos: Uribe perdonó a Uruguay



El atacante de Colombia quedó mano a mano contra Sergio Rochet y resolvió con un remate que se fue ancho.



22 85 minutos: último cambio en Colombia



Luis Sinisterra por Luis Díaz.



22:43 hs MINUTOS: ¡GOL DE COLOMBIA!



Jefferson Lerma marcó el 1-0 con un testazo a la salida de un córner.



34 MINUTOS: ¡CAMBIO OBLIGADO EN URUGUAY!



Rodrigo Bentancur, lesionado, dejó la cancha en lugar de Guillermo Varela.



33 minutos: Jhon Córdoba estuvo muy cerca de aprovechar una grave desatención rival



El delantero de Colombia recibió un centro en absoluta soledad y realizó un cabezazo que salió al lado del caño izquierdo del arquero Sergio Rochet.



27 minutos: la tercera no fue la vencida para Darwin Núñez



El atacante de la Celeste protagonizó un avance claro finalizado con un disparo desviado.



24 minutos: Nicolás De la Cruz, amonestado



El mediocampista vio la cartulina por una dura falta a Richard Ríos.



22 minutos: segunda jugada de Darwin Núñez



El futbolista del Liverpool de Inglaterra ensayó un derechazo cruzado desde una posición incómoda sin éxito.



17 minutos: Darwin Núñez alimenta su ineficacia



El centrodelantero de Uruguay falló una ocasión inmejorable frente al arquero, Camilo Vargas, para romper la paridad en los Estados Unidos.



14 minutos: descuidaron a Muñoz y casi convierte Colombia



El lateral derecho llegó al área por sorpresa de todos para cabecer un centro de Luis Díaz. Su testazo se fue a centímetros del palo derecho.



12 minutos: tiempo de análisis en Charlotte



Los equipos se reparten la pelota sin peligrosidad en las áreas.



5 minutos: primer intento de Colombia



El elenco de Néstor Lorenzo probó con un remate cercano al área, pero se marchó por encima del travesaño.



¡COMENZÓ EL PARTIDO!



¡LOS EQUIPOS SALIERON A LA CANCHA!



Los jugadores de Uruguay y Colombia pisaron el campo de juego. En minutos, inicia el encuentro.



SUPLENTES



Uruguay: Santiago Mele, Franco Israel; Guillermo Varela, Lucas Olaza, Matias Viña, Ronald Araújo, Nicolás Marichal; Giorgian de Arrascaeta, Brian Rodríguez, Emiliano Martínez; Agustín Canobbio, Luis Suárez, Brian Ocampo y Cristian Olivera.



Colombia: Álvaro Montero, David Ospina; Santiago Arias, Yerry Mina, Deiver Machado, John Lucumí; Juanfer Quintero, Mateus Uribe, Jorge Carrascal, Kevin Castaño, Yaser Asprilla; Miguel Borja, Rafael Santos Borré, Luis Sinisterra y Jhon Durán.



FORMACIÓN CONFIRMADA DE COLOMBIA



Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Carlos Cuesta, Johan Mojica; Richard Ríos, Jefferson Lerma, Jhon Arias; James Rodríguez, Jhon Córdoba y Luis Díaz. DT: Nestor Lorenzo.

FORMACIÓN CONFIRMADA DE URUGUAY





Sergio Rochet; Sebastián Cáceres, José María Giménez, Mathías Olivera; Manuel Ugarte, Federico Valverde, Nicolás De la Cruz; Rodrigo Bentancur, Maximiliano Araújo, Facundo Pellistri; y Darwin Núñez. DT: Marcelo Bielsa.





Charlotte, la sede del partido que definirá al otro finalista



El Bank of America Stadium recibirá el segundo duelo de las semifinales de la Copa América entre Uruguay y Colombia. Dicho recinto tiene espacio para más de 74 mil espectadores y fue inaugurado en 1996. Es la casa de los Carolina Panthers de la NFL y desde hace un par de temporadas, el espacio donde juegan los Charlotte FC (MLS).



Así fue la tanda de penales entre Uruguay y Brasil que clasificó al equipo de Bielsa



La respuesta de Bielsa sobre uno de sus jugadores favoritos que desató las carcajadas antes del Uruguay-Colombia por la Copa América

El Loco asistió a la rueda de prensa previa a la semifinal en compañía de Maxi Araújo, uno de los habituales titulares: “Son preguntas muy especiales”



Posibles formaciones:



Uruguay: Sergio Rochet, Sebastián Cáceres, José María Giménez y Mathías Olivera; Manuel Ugarte, Federico Valverde, Nicolás de la Cruz y Rodrigo Bentancur; Facundo Pellistri, Darwin Núñez y Maximiliano Araújo.DT: Marcelo Bielsa.



Colombia: Camilo Vargas, Daniel Muñoz, Carlos Cuesta, Davinson Sánchez, Johan Mojica; Richard Ríos, Jefferson Lerma, Jhon Arias; James Rodríguez; Jhon Córdoba y Luis Díaz. DT: Néstor Lorenzo.



Bienvenidos al minuto a minuto de la semifinal por la Copa América que protagonizarán Uruguay y Colombia.