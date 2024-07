Novak Djokovic se clasificó a la semifinal de Wimbledon sin jugar Miércoles, 10 de julio de 2024 Novak Djokovic se clasificó a la semifinal de Wimbledon sin jugar: su rival se lesionó en el punto final de su anterior partido y se bajó del torneo

Alex De Minaur sufrió una molestia en el cierre de su triunfo sobre Fils y anunció que no podría.

Novak Djokovic sacó el boleto a las semifinales de Wimbledon por 13ª vez en su carrera profesional, pero en este caso de un modo particular: su rival, Alex De Minaur, anunció que no saldrá a jugar el partido de cuartos de final pautado para este miércoles por una lesión que sufrió en el último punto de su triunfo de octavos.



Nole, que arribó a este Grand Slam con lo justo tras operarse de la rodilla, sigue firme en su camino de convertirse en el máximo ganador de este certamen: tiene 7 títulos como Pete Sampras y está a uno de Roger Federer. En la próxima instancia se topará ante el vencedor del duelo entre el italiano Lorenzo Musetti y el norteamericano Taylor Fritz.



El dato más llamativo de lo sucedido es que el australiano de 25 años (9° en el ranking) venía de ganarle al francés Arthur Fils en octavos de final con un 6-2, 6-4, 4-6 y 6-3 que se extendió por casi tres horas. En la que terminó siendo la última pelota del juego, su rival se preparaba para sacar con el marcador posicionado en ventaja para De Minaur: fueron en total cinco toques los que necesitó el australiano para ganar el match point, aunque cuando terminó de tocar la pelota en la red para el golpe triunfal, acusó una lesión al caminar con notorias molestias.



“Evidentemente, no era el anuncio que quería hacer. Estoy desolado por tener que retirarme debido a una lesión en la cadera, una pequeña rotura del cartílago de fibra que está al final o que conecta con el aductor. Sentí un fuerte crujido durante los tres últimos puntos de mi partido contra Fils y ayer me hicieron un escáner que confirmó que esa era la lesión y con un alto riesgo de empeorar si salía a la pista”, expresó el jugador según replicó la página de Wimbledon en el comunicado oficial.