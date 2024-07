"Fue la oportunidad de unidad nacional en un difícil momento de la economía”

Miércoles, 10 de julio de 2024

El gobernador Gustavo Valdés brindó este miércoles declaraciones a la prensa en donde calificó al Pacto de Mayo como “un acuerdo muy beneficioso para mostrarnos juntos en un difícil momento de la economía”.



“Me parece que fue muy beneficioso mostrarnos juntos en un difícil momento de la economía donde podemos acordar por lo menos un rumbo para todos los argentinos”, expresó inicialmente el mandatario, respecto al Pacto de Mayo recientemente rubricado en Tucumán.



En este sentido, Valdés consideró: “Creo que va a tener buena repercusión en la economía y me parece que muchos puntos –de los 10- son razonables”.



Continuando, el gobernador sostuvo que a pesar de que el presidente Milei no cuenta con gobernadores en su espacio político, “todos decidimos apoyar este cambio que nos viene proponiendo este hombre que tuvo el apoyo popular”.



Por otra parte, respecto a las obras públicas, el mismo dio cuenta que “algunas van a continuar”, por parte de Nación, “otras nos vamos a hacer cargo” y “otras no van a continuar”.