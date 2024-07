Argentina clasificó a la final de la Copa América

Miércoles, 10 de julio de 2024

La Albiceleste se impuso por los goles de Julián Álvarez y Lionel Messi e irá en búsqueda del bicampeonato este domingo ante el ganador de Colombia y Uruguay.

La selección argentina venció 2-0 a Canadá con goles de Julián Álvarez y Lionel Messi y sacó boleto a la final de la Copa América por segunda vez consecutiva, luego de lo que fue su coronación en la edición pasada celebrada en Brasil. Los conducidos por Lionel Scaloni buscarán reeditar el bicampeonato logrado entre 1991 y 1993 bajo la dirección de Alfio Coco Basile.



La Albiceleste espera por el ganador de Colombia y Uruguay, la otra semifinal que se jugará este miércoles desde las 21 (hora argentina) en el Bank of America Stadium de Charlotte, donde se jugará el partido por el tercer y cuarto puesto este sábado a la misma hora. La definición del torneo tendrá lugar este domingo en idéntico horario en el Hard Rock Stadium de Miami.



90 minutos: cabezazo desviado de Tani Oluwaseyi



El atacante, que ingresó en el complemento, realizó un testazo que se fue al lado del caño izquierdo.



88 minutos: tremenda atajada del Dibu Martínez



El guardameta marplatense tapó en dos tiempos un remate frontal de Canadá.



82 minutos: Argentina plancha el partido y acaricia la final



La Albiceleste impone las condiciones en el último cuarto de hora ante Canadá.



77 minutos: Argentina realizó las últimas tres modificaciones



Lautaro Martínez, Exequiel Palacios y Nicolás González tomaron los lugares de Julián Álvarez, Alexis Mac Allister y Ángel Di María, respectivamente.



70 minutos: Canadá agotó cambios



Mathieu Choinière y Jonathan Osorio entraron por Eustáquio y Alphonso Davies.



69 minutos: modificación en Argentina



Nahuel Molina reemplazó a Gonzalo Montiel.



63 minutos: cambios en Argentina y Canadá



El entrenador, Lionel Scaloni, metió a Nicolás Otamendi por Tagliafico, mientras que en el cuadro de la Concacaf ingresó Tani Oluwaseyi en lugar de Jonathan David.



62 minutos: infracción de Eustáquio a De Paul



El volante de Canadá recibió la amarilla después de cortar la carrera del volante en pleno contraataque.



60 minutos: Julián Álvarez falló un mano a mano



La Araña recibió un excelente pase de Ángel Di María y practicó una definición al cuerpo de Crépeau.



55 minutos: doble cambio en Canadá



Liam Millar y Ali Ahmed por Jacob Shaffelburg y Richie Laryea.



50 MINUTOS: ¡GOL DE LIONEL MESSI!



La Pulga convirtió el 2-0 tras desviar un disparo de Enzo Fernández realizado en la apertura del área.



49 minutos: muy buena jugada colectiva de la Argentina



La Celeste y Blanca salió bien del fondo y llegó en posición de ataque, pero un centro atrás de Rodrigo De Paul fue desviado por un rival al córner.



46 minutos: atajada del Dibu Martínez



El campeón del mundo desvió el único avance claro de Canadá al córner.



45 minutos: otro intento de Messi



El capitán de la Argentina ejecutó un remate de emboquillada que se fue por encima del arco contrario.



43 minutos: Messi levantó al estadio con una genialidad



Leo recibió un pase de Ángel Di María, ingresó en el área, enganchó, se sacó a un rival de encima y efectuó un remate que salió al lado del palo derecho. Inmediatamente, los hinchas comenzaron a gritar por él en las tribunas del MetLife Stadium.



42 minutos: Argentina controla el partido



El vigente campeón maniata a Canadá, no lo deja avanzar en la cancha y cuida el escueto resultado.



21:38 hs

AYER

Asistencia de Rodrigo De Paul, gran control y definición de caño: el gol de Julián Álvarez con el que Argentina abrió el marcador ante Canadá

La Scaloneta se puso en ventaja gracias al tanto de la Araña. Las imágenes de la conquista del cordobés



33 minutos: Di María, con aroma a la final de la Copa América 2021



A Fideo le quedó boyando una pelota en el vértice derecho del rectángulo mayor e intentó una definición por encima del arquero de Canadá. A diferencia de lo sucedido en el Maracaná ante Brasil, la redonda se fue por un costado.



31 minutos: Jonathan David, amonestado



El atacante de Canadá vio la amarilla por una falta a Cristian Cuti Romero.



29 minutos: Canadá no asimila el golpe



El elenco de la Concacaf traslada la pelota sin llegar con claridad al área rival.



21:22 hs

AYER

22 MINUTOS: ¡GOL DE JULIÁN ÁLVAREZ!



El delantero del Manchester City quedó mano a mano contra el arquero y definió con solvencia para estampar el 1-0 en los Estados Unidos después de recibir una gran asistencia de Rodrigo De Paul.



16 minutos: Julián Álvarez buscó sorprender desde mitad de cancha



La Araña vio adelantada al arquero, Maxime Crépeau, y ejecutó un derechazo muy desviado.



21:11 hs

AYER

11 minutos: la primera de Messi



El 10 recibió un pase cerca de la medialuna y sacudió un tiro que se fue al lado del palo izquierdo.



6 minutos: segundo acercamiento de Shaffelburg



El extremo se impuso a Gonzalo Montiel, avanzó contra el área e intentó un disparo cruzado que se marchó afuera.



4 minutos: avisó Jacob Shaffelburg



El hombre de Canadá realizó un remate elevado en la puerta del área.



21:00 hs

AYER

¡COMENZÓ EL PARTIDO!



20:58 hs

AYER

El cuerpo arbitral de Argentina-Canadá



Árbitro: Piero Maza



Asistentes: Claudio Urrutia y Jose Retamal



Cuarto árbitro: Cristian Garay



VAR: Juan Lara



¡LOS EQUIPOS INGRESARON AL CAMPO DE JUEGO!



Los futbolistas de Argentina y Canadá se hicieron presentes en el césped del MetLife Stadium. En minutos, inicia el partido.



En breve se vienen los equipos a la cancha



Tras finalizar la entrada en calor, los jugadores regresaron a los vestuarios para ultimar los detalles y recibir los conceptos finales de Lionel Scaloni.