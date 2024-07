Argentina enfrenta este martes a Canadá

Lunes, 8 de julio de 2024

Mañana martes 9 de julio desde las 21:00 la selección argentina enfrentará a Canadá en el MetLife Stadium de New Jersey por las semifinales de la Copa América 2024.



Dónde ver Argentina vs Canadá en vivo

La probable formación de Argentina vs Canadá

Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Marcos Acuña; Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso o Leandro Paredes; Ángel Di María, Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni

La probable formación de Canadá vs Argentina

Maxime Crepeau; Alistair Johnston, Moise Bombito, Derek Cornelius, Alphonso Davies; Ismael Koné, Stephen Eustaquio; Liam Millar, Jonathan David, Jacob Shaffelburg; y Cyle Larin. DT: Jesse Marsch.

Árbitros de Argentina vs Canadá

Árbitro: Piero Maza (CHI)

Árbitro asistente N°1: Claudio Urrutia (CHI)

Árbitro asistente N°2: Jose Retamal (CHI)

Cuarto árbitro: Cristian Garay (CHI)

Quinto árbitro: Juan Serrano (CHI)

VAR: Juan Lara (CHI)

AVAR: Edson Cisternas (CHI)

Los partidos y resultados de Argentina en la Copa América 2024

Fecha 1: Argentina 2 vs Canadá 0

Fecha 2: Chile 0 vs Argentina 1

Fecha 3: Argentina 2 vs Perú 0

Cuartos de final: Argentina 1 (4) - Ecuador 1 (2)

Los partidos y resultados de Canadá en la Copa América 2024

Fecha 1: Argentina 2 vs Canadá 0

Fecha 2: Perú 0 vs Canadá 1

Fecha 3: Canadá 0 vs Chile 0

Cuartos de final: Venezuela 1 (3) vs Canadá (4)

Historial Argentina vs Canadá

Argentina y Canadá solo se enfrentaron en dos oportunidades. La primera fue en mayo de 2010 en el marco de un amistoso en el que la Albiceleste se impuso 5 a 0. Por su parte, la segunda fue por la fecha 1 de la vigente Copa América, cuando la Selección se llevó el triunfo por 2 a 0.