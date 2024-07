Con Dibu Martínez como figura, Argentina derrotó por penales a Ecuador

Viernes, 5 de julio de 2024

Empataron 1 a 1 en un encuentro “flojo” de la Albiceleste. El arquero del campeón del Mundo atajó dos penales y salvó la Argentina, cuyo capitán, Lionel Messi, había fallado la primera ejecución desde los 12 pasos. La Selección espera a Venezuela.



¡ARGENTINA JUGARÁ LAS SEMIFINALES DE LA COPA AMÉRICA!



Si alguien no se acordaba de la jerarquía del “Dibu” Martínez en los penales, el arquero se encargó de que todos lo hicieran. Luego del gol de Ecuador en tiempo adicionado y el penal fallado por Lionel Messi en la tanda, el arquero reapareció con dos atajadas para sostener la ilusión de un equipo que no depende de su mejor jugador, sino que sale en defensa de él para continuar camino de cara al ansiado bicampeonato.



La Albiceleste derrotó 4-2 a su rival en los tiros desde los doce pasos después de igualar 1-1 en el tiempo reglamentario y ahora deberá esperar para conocer a su próximo rival, que saldrá de la llave que se jugará este viernes entre Venezuela y Canadá. El próximo encuentro de la Selección será el martes 9 de julio (21 hora argentina) en el MetLife Stadium de Nueva Jersey por un lugar en la gran final.



DEFINICIÓN POR PENALES



Argentina: Lionel Messi (FALLÓ), Julián Álvarez (GOL), Alexis Mac Allister (GOL), Gonzalo Montiel (GOL), Nicolás Otamendi (GOL).



Ecuador: Ángel Mena (ATAJÓ DIBU), Alan Minda (ATAJÓ DIBU), John Yeboah (GOL), Jordy Caicedo (GOL).



¡TERMINARON LOS 90 MINUTOS: VAMOS A LOS PENALES!



En la agonía del partido, Ecuador convirtió el empate gracias a un cabezazo de Kevin Rodríguez y dejó atrás el yerro de Enner Valencia en el penal a favor desperdiciado. El pasaje a las semifinales se resuelve en los tiros desde los doce pasos.



96 minutos: Ecuador tuvo una ocasión muy clara



Jordy Caicedo falló un cabezazo frontal en el área chica.



91 MINUTOS: ¡GOL DE ECUADOR!



Kevin Rodríguez marcó el 1-1 en Houston.



¡SE ADICIONARON CINCO MINUTOS!



86 minutos: Ecuador agotó modificaciones



Jordy Caicedo ingresó en lugar de Alan Franco.



79 minutos: más cambios en Ecuador



Ángel Mena y John Yeboah entraron por Carlos Gruezo y Enner Valencia.



77 minutos: dos cambios en Argentina



Lisandro Martínez dejó la cancha en lugar de Nicolás Otamendi. Además, Giovani Lo Celso reemplazó a Enzo Fernández. Antes de las modificaciones, Nicolás González recibió la tarjeta amarilla.



76 minutos: doble modificación en Ecuador



Alan Minda y Kevin Rodríguez entraron por Kendry Páez y Jeremy Sarmiento.



74 minutos: Moisés Caicedo, amonestado



El ecuatoriano vio la tarjeta por una infracción en ataque.



73 minutos: el penal despertó a Argentina



El campeón de la Copa América mantiene a raya a Ecuador, no lo deja progresar en la cancha e intenta alejarlo de su arco.



67 minutos: Messi, a un paso de meter su gol



El capitán de la Selección aprovechó una pelota suelta en el rectángulo mayor y sacudió un disparo a las manos de Alexander Domínguez.



64 minutos: primer cambio en Argentina



Julián Álvarez reemplazó a Lautaro Martínez.



61 MINUTOS: ¡LO ERRÓ ENNER VALENCIA!



El atacante intentó ajustar su derechazo, le pegó con el talón y la pelota fue rechazada por el palo.



59 MINUTOS: ¡PENAL PARA ECUADOR!



El árbitro, Andrés Matonte, cobró la pena máxima por una mano de Rodrigo De Paul en el área.



54 minutos: Lautaro Martínez le sacó agua a las piedras



El delantero del Inter de Italia controló de gran manera un bochazo largo del Dibu Martínez y ensayó una media vuelta en el área, pero su intento con escasa potencia se marchó por el fondo.