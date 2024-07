Ituzaingó recibe este fin de semana a la Selección Argentina Talla Baja

Viernes, 5 de julio de 2024

El profesor Carlos Zaracho informó a Cadena de Radios que desde el 5 al 7 de julio ser realizará la concentración en Ituzaingó. El partido amistoso será este viernes 5 a las 20:30 en el Club Mil Viviendas.



Desde Ituzaingó, dijo el profesor: "Estamos todos impactados por esta propuesta recibida de poder albergar a los chicos de la Selección nacional de los Campeones mundiales de fútbol Talla Baja y darle la posibilidad a la gente del lugar de conocerlos en Ituzaingó. Aprovechando al máximo. Está todo listo para recibirlos".



El profesor de Educación Física Carlos Zaracho se especializa en casos de personas con discapacidad que se destacaron más de una vez en distintos torneos, incluso internacionales.



"El Deporte adaptado de Corrientes es la disciplina que más se destaca. El material humano y el laburo de los profes de las distintas localidades es para destacar", contó.



Citó como ejemplo una carrera de 80 metros de Deporte adaptado a nivel nacional que son justamente de chicos correntinos que pusieron sus marcas.



"Considero que estamos capacitados para empezar a caminar en alto rendimiento. Creo que es una buena herramienta para doblegar esfuerzo porque no tenemos que conformarnos con ser "escuelita" sino que pensemos que vamos a enfrentarnos a federaciones", definió.



"Me sumo a ellos, ya tengo unos añitos estoy próximo a jubilarme pero para lo que fuere seguramente con el equipo de profes de la Secretaría de Deportes y con el apoyo del intendente ,las ganas me pueden ,la voluntad me puede así que me sumaré", adelantó.



Este viernes y sábado en medio de la Liga local de FUTSAL se hará un partido exhibición con la Selección Nacional. Este será parte de la pre temporada antes del Cuadrangular en Bolivia.