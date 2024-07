Horóscopo semanal del 1 al 7 de julio Lunes, 1 de julio de 2024 La astróloga y tarotista Laura Novillo revela que le espera a cada signo según las cartas y cuál será el cristal recomendado.



ARIES (del 21 de marzo al 20 de abril)



Esta semana experimentarás una mezcla de energías dinámicas y transformadoras debido a dos importantes eventos astrológicos: el ingreso de Mercurio en Leo y la Luna Nueva en Cáncer. Con Mercurio entrando en Leo, sentirás un aumento en tu creatividad y capacidad de expresión. Tu mente estará llena de ideas brillantes y tendrás el impulso de comunicarte con confianza y entusiasmo. Es un momento excelente para compartir tus pensamientos y proyectos con los demás, ya que tu carisma natural estará potenciado y atraerás la atención de quienes te rodean. No dudes en tomar la iniciativa en conversaciones importantes o presentaciones, ya que tu capacidad para impresionar y persuadir estará en su punto máximo. La Luna Nueva en Cáncer, por otro lado, te invita a mirar hacia adentro y conectar con tus emociones más profundas. Este es un periodo ideal para establecer nuevas intenciones relacionadas con tu bienestar emocional y tu entorno personal. Puedes sentir una mayor necesidad de nutrir tus relaciones familiares y crear un ambiente de seguridad y confort en tu hogar. Aprovecha esta energía para reflexionar sobre lo que realmente necesitas para sentirte seguro y amado, y haz ajustes necesarios en tu vida para lograrlo.La combinación de estas energías te ofrecerá una semana de equilibrio entre la autoexpresión extrovertida y la introspección emocional. Es un momento para brillar en el mundo exterior mientras también te permites cuidar de tu mundo interior. Aprovecha esta oportunidad para alinear tus acciones con tus sentimientos, creando así una base sólida desde la cual puedas avanzar con confianza y claridad. Carta del Tarot: La Emperatriz. Cristal: Cuarzo Rosa.







TAURO (del 21 de abril al 20 de mayo)

Esta semana tenemos ingreso de planetas en signos y luna nueva Con Mercurio ingresando en Leo, sentirás un aumento en tu capacidad para comunicarte de manera creativa y carismática. Tu pensamiento será más audaz y tu voz más fuerte, lo que te permitirá expresar tus ideas y opiniones con mayor confianza. Este es un excelente momento para compartir tus pensamientos en entornos sociales o profesionales, ya que atraerás la atención y el interés de los demás. Además, podrías sentirte inspirado para embellecer tu hogar o espacio personal, creando un entorno que refleje tu estilo único y tu amor por la estética. La Luna Nueva en Cáncer, por otro lado, te invita a conectarte con tus emociones y a prestar atención a tus relaciones cercanas. Es un momento propicio para establecer nuevas intenciones relacionadas con tu bienestar emocional y la conexión con tus seres queridos. Puedes sentir la necesidad de nutrir tus vínculos familiares y amistosos, buscando mayor armonía y comprensión mutua. Aprovecha esta energía para abrirte y compartir tus sentimientos, creando un ambiente de apoyo y cuidado emocional. Carta del Tarot: Los Enamorados. Cristal recomendado: Amatista.



GEMINIS (del 21 de mayo al 21 de junio)

Esta semana sentirás una combinación de energías estimulantes y enriquecedoras debido a dos eventos astrológicos clave: el ingreso de Mercurio en Leo y la Luna Nueva en Cáncer. Con Mercurio, tu planeta regente, ingresando en Leo, experimentarás un impulso notable en tu creatividad y capacidad de comunicación. Tus ideas fluirán con facilidad y te sentirás especialmente inspirado para compartir tus pensamientos con los demás. Este es un momento excelente para involucrarte en proyectos que requieran originalidad y entusiasmo, así como para brillar en cualquier situación que demande tus habilidades comunicativas. Tu carisma y tu habilidad para persuadir estarán en su apogeo, facilitando el logro de tus objetivos a través de conversaciones y presentaciones. Por otro lado, la Luna Nueva en Cáncer te invita a enfocarte en tus emociones y necesidades internas. Es un periodo ideal para establecer nuevas intenciones relacionadas con tu bienestar emocional y tu seguridad personal. Puedes sentir la necesidad de revisar tus valores y lo que realmente te hace sentir seguro y amado. Aprovecha esta energía para nutrir tu mundo interior y fortalecer tu autoestima, creando una base emocional sólida desde la cual puedas avanzar con confianza. Carta del Tarot: El Mago. Cristal recomendado: Ojo de Tigre.





CANCER (del 22 de junio al 22 de julio)

Esta semana tenemos dos eventos el ingreso de Mercurio en Leo y la Luna Nueva en tu propio signo. Con Mercurio moviéndose hacia Leo, sentirás un cambio en tu enfoque mental hacia la expresión creativa y la comunicación emocional. Te sentirás más inclinado a expresar tus sentimientos de manera clara y apasionada, buscando conectar con los demás de una manera más auténtica y persuasiva. Este es un momento excelente para compartir tus ideas y planes para el futuro, inspirando a quienes te rodean con tu visión y entusiasmo. La Luna Nueva en Cáncer marca un nuevo comienzo emocional para ti. Este evento lunar te invita a establecer nuevas intenciones relacionadas con tu bienestar emocional y tus objetivos personales. Es un momento propicio para conectar con tu mundo interior, sanar viejas heridas emocionales y establecer una base sólida de seguridad y cuidado propio. Puedes sentirte más sensible y receptivo a las necesidades de los demás, buscando fortalecer tus lazos familiares y personales. La combinación de estas energías te ofrece una semana para enfocarte en nutrir tanto tu mente como tu corazón. Aprovecha esta oportunidad para expresar tus emociones de manera honesta y constructiva, mientras trabajas en proyectos que reflejen tus verdaderos valores y deseos. Este es un momento poderoso para tomar decisiones que promuevan tu crecimiento emocional y personal, estableciendo un camino claro hacia la realización de tus sueños y metas más profundas. Carta del Tarot: La Luna. Cristal recomendado: Selenita.



LEO (del 23 de julio al 22 de agosto)

Esta semana tenemos mucho movimiento energético. Con Mercurio moviéndose hacia Leo, sentirás una intensificación en tu capacidad de comunicación y expresión personal. Tu mente estará llena de ideas brillantes y creativas, y te sentirás especialmente elocuente al comunicar tus pensamientos y visiones. Este es un momento excelente para destacarte en conversaciones importantes, presentaciones o cualquier situación que demande tu liderazgo y carisma natural. Aprovecha esta energía para expresar tu individualidad de manera audaz y persuasiva, captando la atención y el respeto de quienes te rodean. La Luna Nueva en Cáncer, por otro lado, te invita a conectar con tu mundo emocional y tus necesidades internas. Aunque pueda parecer un contraste con tu energía extrovertida, este periodo lunar te ofrece la oportunidad de establecer nuevas intenciones relacionadas con tu bienestar emocional y tu hogar. Es un momento propicio para fortalecer tus lazos familiares y personales, creando un ambiente de seguridad y comodidad que refleje tu sentido de identidad y pertenencia. Carta del Tarot: El Sol. Cristal recomendado: Turmalina Rosa.



VIRGO (del 23 de agosto al 21 de septiembre)

Esta semana tu enfoque mental se dirigirá hacia la expresión creativa y la comunicación personal. Sentirás un impulso para expresar tus ideas con más confianza y entusiasmo, lo que te ayudará a destacar en conversaciones importantes y presentaciones. Este es un momento excelente para compartir tus pensamientos con claridad y persuasión, aprovechando tu habilidad natural para analizar los detalles y presentar soluciones prácticas de manera efectiva. La Luna Nueva en Cáncer, por otro lado, te invita a conectar con tus emociones más profundas y a establecer nuevas intenciones relacionadas con tu bienestar emocional y hogareño. Es un momento propicio para renovar tus lazos familiares y personales, creando un ambiente de seguridad y confort que refleje tus necesidades emocionales y tu sentido de pertenencia. Puedes sentirte especialmente sensible a las emociones de los demás y estar más receptivo a brindar apoyo y cuidado a quienes te rodean. Carta del Tarot: El Juicio. Cristal recomendado: Turmalina.



LIBRA (del 22 de septiembre al 22 de octubre)

Con Mercurio moviéndose hacia Leo, sentirás un aumento en tu capacidad para comunicarte de manera carismática y apasionada. Tu mente estará llena de ideas brillantes y tendrás el impulso de compartir tus pensamientos con los demás de manera creativa. Este es un momento excelente para brillar en situaciones sociales y profesionales, donde tu diplomacia natural y tu habilidad para conectar con las personas te permitirán destacar. Aprovecha esta energía para liderar conversaciones importantes y presentar tus ideas con confianza y entusiasmo.La Luna Nueva en Cáncer, por otro lado, te invita a reflexionar sobre tus emociones y a establecer nuevas intenciones relacionadas con tu vida personal y tu bienestar emocional. Este es un periodo propicio para conectarte con tus sentimientos más profundos y trabajar en la construcción de una base emocional sólida. Puedes sentir la necesidad de cuidar y nutrir tus relaciones familiares y personales, buscando crear un ambiente de seguridad y apoyo mutuo. Es un buen momento para revisar tus metas emocionales y hacer ajustes que te permitan sentirte más equilibrado y en armonía.La combinación de estas influencias te ofrece una semana para equilibrar tu expresión externa con la introspección emocional. Es un periodo ideal para alinear tus acciones con tus verdaderos deseos y necesidades, asegurando que tus relaciones y proyectos estén en sintonía con tu auténtico ser. Aprovecha esta oportunidad para fortalecer tus vínculos personales y para comunicar tus emociones de manera clara y sincera, creando un entorno donde te sientas comprendido y valorado. Carta del Tarot: La Justicia. Cristal recomendado: Cuarzo verde.



ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Con Mercurio ingresando en Leo, sentirás un impulso notable en tu vida profesional y en tus ambiciones. Tu mente estará enfocada y llena de ideas innovadoras que puedes expresar con confianza y autoridad. Este es un momento excelente para destacarte en situaciones laborales y tomar la iniciativa en proyectos importantes. Tu habilidad para comunicarte de manera clara y persuasiva te ayudará a ganar reconocimiento y a influir positivamente en quienes te rodean. No dudes en aprovechar esta energía para avanzar en tus metas y mostrar tu capacidad de liderazgo.La Luna Nueva en Cáncer, por otro lado, te invita a profundizar en tu mundo emocional y a conectarte con tus necesidades más íntimas. Es un momento propicio para establecer nuevas intenciones relacionadas con tu crecimiento personal y tu bienestar emocional. Puedes sentir una mayor necesidad de explorar tus sentimientos y sanar viejas heridas, buscando una comprensión más profunda de ti mismo y de tus relaciones cercanas. Aprovecha esta energía para nutrir tus conexiones emocionales y crear un entorno de apoyo y cuidado mutuo.Esta semana te brinda energia para equilibrar tu ambición profesional con tu mundo emocional interno. Es un periodo ideal para trabajar en proyectos que requieran tanto tu capacidad estratégica como tu intuición profunda. Carta del Tarot: El Carro. Cristal recomendado: Cornalina.



SAGITARIO (del 22 de noviembre al 22 de diciembre)

Con Mercurio ingresando en Leo, sentirás un impulso significativo en tu deseo de explorar, aprender y comunicarte. Tu mente estará llena de ideas frescas y apasionantes, y tendrás un fuerte deseo de compartir tus pensamientos con los demás. Este es un momento excelente para involucrarte en actividades educativas, proyectos creativos o cualquier cosa que te permita expresar tu visión de manera audaz y entusiasta. Tu carisma natural se verá potenciado, haciendo que tus palabras tengan un impacto aún mayor en quienes te rodean. La Luna Nueva en Cáncer, por otro lado, te invita a reflexionar sobre tus emociones más profundas y a establecer nuevas intenciones relacionadas con tu crecimiento personal y emocional. Es un momento propicio para conectarte con tus sentimientos y explorar tu mundo interno. Puedes sentir una mayor necesidad de seguridad emocional y de fortalecer tus vínculos más íntimos. Aprovecha esta energía para sanar viejas heridas y crear una base emocional más sólida y segura para ti mismo. Carta del Tarot: El Papa. Cristal recomendado: Citrino.



CAPRICORNIO (del 23 de diciembre al 21 de enero)

Esta semana con Mercurio ingresando en Leo, sentirás un aumento en tu deseo de comunicarte de manera intensa y apasionada. Tus habilidades para expresar tus ideas y pensamientos se verán potenciadas, permitiéndote abordar conversaciones importantes con mayor confianza y persuasión. Este es un momento excelente para tratar asuntos financieros o estratégicos, ya que tu mente estará aguda y tus palabras tendrán un impacto significativo. Aprovecha esta energía para tomar decisiones clave y para liderar con autoridad en situaciones que requieren claridad y determinación.La Luna Nueva en Cáncer, por otro lado, te invita a reflexionar sobre tus relaciones más cercanas y a establecer nuevas intenciones para fortalecer los lazos emocionales con las personas que te importan. Es un momento propicio para conectar con tus sentimientos y para trabajar en la construcción de relaciones más armoniosas y satisfactorias. Puedes sentir una mayor necesidad de apoyo emocional y de crear un entorno seguro y acogedor tanto para ti como para tus seres queridos. Carta del Tarot: El Ermitaño. Cristal recomendado: Onix.



ACUARIO (del 22 de enero al 21 de febrero)

Esta semana sentirás un notable aumento en tu deseo de comunicarte y conectar con los demás. Tu capacidad para expresarte de manera creativa y apasionada se verá potenciada, lo que te permitirá destacar en conversaciones importantes y presentaciones. Este es un momento excelente para involucrarte en proyectos colaborativos, ya que tu carisma natural y tu habilidad para inspirar a otros estarán en su apogeo. Aprovecha esta energía para compartir tus ideas y visiones, y para fomentar el diálogo abierto y constructivo. La Luna Nueva en Cáncer, por otro lado, te invita a mirar hacia adentro y a conectar con tus emociones más profundas. Es un periodo ideal para establecer nuevas intenciones relacionadas con tu bienestar emocional y tu rutina diaria. Puedes sentir una mayor necesidad de cuidar de ti mismo y de crear un entorno que te brinde seguridad y confort. Aprovecha esta energía para reflexionar sobre tus hábitos y para hacer ajustes que promuevan tu salud y tu equilibrio emocional.La combinación de estas influencias te brinda una semana para equilibrar tu deseo de conexión y expresión externa con una mayor atención a tus necesidades internas y emocionales. Es un periodo ideal para alinear tus acciones con tus verdaderos sentimientos y para asegurarte de que tus relaciones y proyectos reflejen tus auténticos valores y deseos. Aprovecha esta oportunidad para fortalecer tus lazos personales y para comunicarte de manera honesta y sincera, creando un entorno donde te sientas comprendido y apoyado. Carta del Tarot: El Loco. Cristal recomendado: Cuarzo Azul.



PISCIS (del 22 de febrero al 20 de marzo)

Esta semana sentirás tu mente llena de ideas innovadoras y tu capacidad para transmitir tus pensamientos de manera clara y persuasiva se verá potenciada. Este es un momento excelente para involucrarte en proyectos que requieran creatividad y para compartir tus visiones con los demás. Tu habilidad para captar la atención y el interés de quienes te rodean te permitirá destacar en cualquier situación social o profesional.La Luna Nueva en Cáncer, por otro lado, te invita a conectar con tus emociones más profundas y a establecer nuevas intenciones relacionadas con tu bienestar personal y tus relaciones cercanas. Este es un periodo ideal para reflexionar sobre tus sentimientos y para nutrir tus lazos afectivos. Puedes sentir una mayor necesidad de crear un ambiente de seguridad y cuidado tanto para ti como para tus seres queridos. Aprovecha esta energía para fortalecer tus relaciones y para buscar actividades que te brinden confort y satisfacción emocional. Carta del Tarot: La Templanza. Cristal recomendado: Selenita azul.



