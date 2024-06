Lionel Scaloni fue sancionado por Conmebol y no dirigirá ante Perú Viernes, 28 de junio de 2024

Lionel Scaloni, director técnico de la selección argentina, recibió una sanción de la Conmebol que le impedirá estar en el banco de suplentes en el próximo partido contra Perú, correspondiente a la última fecha de la fase de grupos de la Copa América 2024. La noticia sorprendió al equipo argentino, que se encuentra en plena preparación para este crucial encuentro.



La sanción fue comunicada a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), indicando que Scaloni no podrá dirigir durante un partido ni participar en la conferencia de prensa previa al encuentro. Además, deberá pagar una multa de 15,000 dólares. El motivo del castigo es la salida tardía del equipo argentino tras los 15 minutos reglamentarios del entretiempo durante el partido contra Chile.



Con Scaloni ausente, se espera que la selección sea comandada desde el banco de suplentes por Pablo Aimar, junto con los colaboradores habituales, Walter Samuel y Roberto Ayala. Aún no se precisó desde dónde verá el partido Scaloni.



La sanción también se aplicó al director técnico de Chile, Ricardo Gareca, por los mismos motivos que Scaloni. En el partido disputado el martes pasado en Nueva Jersey, los jugadores chilenos salieron al campo 1:15 minutos después de los 15 oficiales de entretiempo, mientras que los argentinos se demoraron 2:45 minutos adicionales. En las pantallas del estadio se mostraba una cuenta regresiva oficial que llevaba el tiempo de descanso.



La sanción está enmarcada en el artículo 145 del Reglamento General de la Copa América 2024, elaborado por la Conmebol. El reglamento establece que si los jugadores de un equipo ingresan al terreno de juego más tarde de lo previsto para el inicio o la reanudación del partido, o desobedecen las indicaciones del árbitro o delegado del partido, la asociación miembro responsable puede ser sancionada con una advertencia en la primera infracción y con una multa en infracciones posteriores. En todo caso, se considera responsable al director técnico del equipo, quien puede ser suspendido por un partido en la primera infracción y por infracciones posteriores.



Hasta la Copa América 2021, el reglamento no imponía una suspensión al entrenador, pero sí preveía una multa económica en caso de reincidencia. En ese entonces, Scaloni ya había sido advertido en un partido contra Paraguay, en el cual Argentina ganó 1-0 con un gol de Alejandro "Papu" Gómez.