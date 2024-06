Messi tiene una distensión en el aductor y no jugará este sábado ante Perú Viernes, 28 de junio de 2024

Luego de las molestias que sintió en el partido ante Chile, se perderá, al menos, el próximo partido de la Copa América.

El capitán de la selección argentina de fútbol, Lionel Messi, no jugará este sábado ante Perú en lo que será el último encuentro de la fase de grupos de la Copa América 2024.



La razón es que será preservado por una molestia que sintió en el cotejo ante Chile, donde el elenco nacional terminó ganando 1 a 0 con gol de Lautaro Martínez.



Desde el primer tiempo, Messi sintió un dolor que lo complicó durante todo el cotejo.



Tras el partido, el propio “Leo” confesó que fue una “contractura”, y que desde días atrás venía con un estado gripal, que pudo ser causa de este malestar físico.



En los días siguientes, el dolor permaneció por lo que el cuerpo médico de la selección decidió realizarle estudios para cerciorarse del grado de la lesión.



Finalmente, este viernes quedó confirmado que no es un desgarro.



En TyC Sports, el periodista y enviado especial Gastón Edul confirmó la noticia.



“Ya le hicieron los estudios a Leo Messi. No hay lesión grande. La contractura decantó en algo mínimo y va a trabajar para llegar a los cuartos de final. Creen que va a poder participar de los cuartos de final. Desde aquel partido a los cuartos son nueve días en total. Messi va a trabajar para poder llegar. Descartaron algo grande”, informó Edul.



De esta manera, la buena noticia llegó para el DT Lionel Scaloni, que espera contar con “Leo” en la etapa de cruces.



El regreso de Messi se daría en el partido de cuartos de final, que sería el 4 de julio en caso de terminar primero o un día después si terminan segundos.