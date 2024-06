Se perdieron 100 mil puestos de trabajo en la construcción

Lunes, 17 de junio de 2024

El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss, habló sobre el impacto de la suspensión de obra pública a nivel nacional y aseguró que "es un golpe muy fuerte a la industria" y que se perdieron 100 mil puestos de trabajo.



"Desde el punto de vista de la obra pública nacional, este gobierno privilegiando el ajuste fiscal, bajar la inflación, que cierren las cuentas fiscales, etc, decidió paralizar por completo la obra pública nacional", expresó Weiss. Considera que los costos de la construcción, insumos y mano de obra aumentan acorde a la inflación.



Además, se refirió a una de las ideas del Gobierno: "Se está hablando de recomenzar obras que ya están por ser terminadas. En definitiva, no hay ninguna novedad. Hay muchas obras, no tengo estadísticas exactas, pero hay obras que están en el 80%, hay obras que están en el 95%, 98% y le faltan dos o tres meses para ser terminadas. Está frenada la obra pública, excepto alguna excepción".



En cuanto a retomar algunas obras detalló en Futurock que "se firmaron varios convenios con varias provincias, hay un número importante de obras que han sido traspasadas, ese número importante de obras algunas son muy pequeñas, es decir, poco monto, y obras importantes. No sabemos qué disponibilidad de recursos tienen las provincias para continuarlas".



Analizó que la paralización "generó 100 mil puestos de desempleo, empresas constructoras muy complicadas en su actividad y esa situación no tiene ningún piso de cambio de forma inmediata".



Por último, manifestó que "en la medida de que el crédito hipotecario sea importante el volumen, mucha gente lo tome o salga a comprar viviendas, si se venden mucho, eso significa que hay desarrolladores dispuestos a reemplazar esas viviendas terminadas construyendo nuevos edificios. En la medida en que el volumen de créditos UVA sea importante en el tiempo, empieza a ver nuevos desarrollos de edificios para reemplazar estas propiedades que se venden".