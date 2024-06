Imputaron por abandono de persona a los tres demorados por el caso Loan

El ministro de Seguridad Buenaventura Duarte también adelantó detalles de las declaraciones de los menores en cámara Gessell y el Jefe de la Policía, Arnaldo Molina, apuntó que “no se descarta ningún terreno, se va restructurando de forma rápida”.



El ministro Buenaventura Duarte, encargado de la seguridad de la Provincia de Corrientes, habló en el marco de la búsqueda de Loan, que lleva su cuarto día de operativo en la zona de la localidad de 9 de Julio. El funcionario repasó todas las dependencias de las fuerzas que se involucraron en el operativo y que esperan recorrer unas 10 mil hectáreas de campo en la jornada de hoy para encontrarlo.



En tanto, recordó que el fiscal a cargo de la investigación imputó por el delito de abandono de persona a los tres detenidos y se pidió la prisión preventiva para los mismos. El ministro expuso que, en su declaración, el padre comentó que no autorizó que el chico salga al campo con los familiares.



Se pedirá la prisión preventiva para tres personas que permanecen detenidas, ya que fueron las últimas en ver al pequeño. “Hasta no encontrar a Loan, no vamos a levantar el dispositivo”, aseguró.



En cuanto a las declaraciones de los menores que vieron al chico, relató que “Loan se dirigió a un lugar distinto a la casa de su abuela y los chicos fueron a contarle a los padres”. Posteriormente, recordó que se encontraron huellas y zapatillas que pertenecerían al niño de 5 años. “Oremos para encontrarlo con vida”, auguró.



Por su parte, el Jefe de la Policía, Arnaldo Molina, también estaba en la zona encabezando el operativo y comentó algunos detalles de las personas detenidas. Relató que la mujer es ama de casa y él es empleado de una empresa, que se encuentra de licencia, mientras que un tercero es “changarín”, añadiendo que “uno de ellos tendría antecedentes por el delito de abigeato”.