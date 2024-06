Camau Espínola considerado traidor tras votar la Ley Bases

Jueves, 13 de junio de 2024

En Corrientes exigen la desafiliación de «Camau» Espínola del Partido Justicialista. Repudian la decisión del senador de votar a favor de la Ley Bases. El paso de la represa Yacyretá de la órbita nacional a la provincial en el centro de las sospechas

El Partido Justicialista de la provincia de Corrientes realizaba en la noche del miércoles un plenario en la ciudad capital para repudiar la decisión del ex medallista olímpico, intendente y actual senador nacional Carlos «Camau» Espínola de votar a favor de la Ley Bases que impulsa el gobierno de Javier Milei. En ese contexto, habría consenso para impulsar su desafiliación del PJ.



De acuerdo a lo expresado por los encargados del proceso de normalización de la expresión distrital del peronismo organizado, Espínola debería abandonar su filiación en razón de lo que se interpreta como traición.



No son pocas las versiones que vinculan el voto de «Camau» a favor del dictamen del oficialismo libertario con la posibilidad de que la Casa Rosada otorgue el control de la represa hidroeléctrica Yacyretá a la provincia de Corrientes.



El complejo reporta a los gobiernos argentino y paraguayo hasta el momento, pero el plan desrregulador de Milei incluye la provincialización de activos como este. Del mismo modo relacionaban el voto de Edgardo Kueider con el control por parte de su Entre Ríos natal de la represa Salto Grande.



En febrero de 2023 Kueider rompe el bloque oficialista del Frente de Todos y arma el bloque Unidad Federal con Espínola y Alejandra Vigo de Córdoba. Este enero, bajo la férula de Victoria Villarruel, logró la presidencia de la comisión de Asuntos Constitucionales, cabecera del plenario que debatió la ley Bases.



Más temprano en la sesión, la senadora de Unión por la Patria, Marín Pilatti Vergara (Chaco), hizo directa referencia a los acuerdos que se pueden entrever detrás de los votos peronistas.



«No puedo perdonar que un senador o una senadora ocupe una banca porque entró con una boleta de UxP y vote esta Ley Bases, que va a contrapelo de los objetivos por los que militamos y luchamos toda la vida los peronistas. No perdono y no hay embajada (en relación a Lucila Crexell, de Neuquén, quien fue designada embajadora de la UNESCO), Yacyretá o Salto Grande que a mí me haga cambiar las convicciones», dijo.