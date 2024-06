Hay 90 mil correntinos en condiciones de tener el subsidio para la energía Miércoles, 12 de junio de 2024 Por instrucciones del gobernador Valdés la DPEC impulsa una campaña de difusión muy fuerte, para que todos los usuarios puedan acceder al beneficio. En Corrientes hay 90 mil personas que pueden percibirlo y no están inscriptos.

El presidente del Ente Regulador Eléctrico de la provincia, Pablo Cuenca, explicó que el gobierno nacional tomó una serie de medidas que impactan en uno de nuestros servicios que es la energía eléctrica. Detalló que en 2022 el ex presidente Alberto Fernández, puso en marcha un régimen de segmentación para cubrir las necesidades de cada usuario y subsidiarlos, que sencillamente fracasó porque su origen era para proteger las familias más humildes y no lo hizo".



A su vez, Cuenca, expresó: "este gobierno nacional decido darle una vuelta de rosca, lo anunció antes de ser presidente Milei y lo puso en marcha ante su equipo económico, se dejó sin efecto el régimen de segmentación y se planteó la focalización de un nuevo sentido de los subsidios"; y señaló: "la semana pasada la Secretaria de Energía dicto dos resoluciones, la primera, un límite para el consumo para sectores subsidiados, que son los hogares de menores ingreso e ingresos medios, que están relacionados a un enfoque socioeconómico".



Asimismo, el presidente del Ente Regulador Eléctrico de la provincia, puntualizó: "este grupo en el hogar está separado entre franjas, para poder ser considerado el primer grupo debe tener un ingreso de hasta 800 mil pesos, y el otro grupo un ingreso, de más de 800 y menos de 2 millones de pesos, van a seguir teniendo subsidios, el primero hasta 250 kw y el segundo hasta 300 kw, solamente ese consumo, por encima se paga tarifa plena".



Al mismo tiempo, Pablo Cuenca, afirmó: "el precio de la energía lo fija Nación, nosotros solo aplicamos los aumentos"; y agregó: "la DPEC puso en marcha un programa masivo para los consumidores correntinos, para realizar el trámite, para lo que hay que tener a mano el DNI del solicitante, tener presente el nivel de ingreso y la factura del servicio".



Asimismo, el presidente del Ente Regulador Eléctrico de la provincia, ejemplificó: "una familia tipo en Corrientes, de consumo está entre 450 500 Kw por mes, eso sería lo normal, en épocas normales, en verano aumenta"; y mencionó: "el precio estacional no va a estar subsidiado, que es el de N1, estableció porcentaje de cobertura de subsidio para el N2 56% y el N3 72%".



Y remarcó: "la Nación solo habilitó un formulario online en argentina.gob.ar/subsidios, ahí se puede inscribir o modificar para el subsidio, la energía no es barata".



"Tenemos que conocer cuál es nuestro perfil de usuario, tenemos que saber cuánto consumimos en nuestra casa, hay que poner especial interés en esto, saber cuáles son los electrodomésticos que más consumen" sostuvo.



Por último, Pablo Cuenca, indicó: "en la página de la DPEC, hay una calculadora de consumo, para ir sumando y saber cuánto consumo de acuerdo a los aparatos que tengo, por ejemplo, el termotanque, consume mucho, yo aconsejo que si no se ocupa se lo desenchufe, establecer hábitos de consumo, y horarios de consumo".



La campaña de DPEC



La Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC) informó ayer que para ingresar, ver o modificar la solicitud de subsidio a la electricidad, se debe entrar a www.subsidios-energia.argentina.gob.ar o escanear el QR disponible y recordó "tener a mano el N.º de usuario y N.º de medidor".



Así, la empresa energética insiste para que los usuarios reciban el menor impacto posible tras la quita paulatina de los subsidios que implementa el Estado nacional. Por tal motivo, recientemente el Gobierno provincial anunció un plan de recategorización destinado a todos los usuarios residenciales de la DPEC.



Se busca que aquellos que no reciben subsidios y los que tuvieron un cambio de su situación económica en los últimos meses puedan pagar menos. Por eso, se pidió a los titulares del servicio que revisen su condición en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE).



El pedido es que la recategorización se haga antes del 15 de cada mes, que es cuando se hace el corte en la Nación para la distribución de los subsidios. La situación se enmarca en una medida que lleva varios años. A mediados de 2022, el gobierno de Alberto Fernández lanzó el RASE, con tres categorías de acuerdo a los ingresos de cada familia.



Así se definieron la N1 (ingresos más altos, no reciben subsidios); la N2 (ingresos más bajos, que reciben subsidios más altos) y la N3 (de ingresos medios, con subsidios menores que en la N2).