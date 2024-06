Choferes transportan personas con 16 horas laborales Martes, 11 de junio de 2024 Gravísima situación se presenta en Corrientes, cuando los conductores no tienen el descanso suficiente para trasladar personas. Poniendo en riesgo sus vidas, las de los pasajeros, los peatones y otros que transitan por la vía pública.

El contexto se evidencia por la sobrecarga de trabajo en las empresas de transporte público urbano de Corrientes Capital, sin tomar conciencia de la seguridad vial. Del total de trabajadores de las líneas de Miramar, 26 fueron suspendidos por problemas económicos. Sin embargo, "le hacen cubrir los puestos de trabajo a los que quedaron", según denunciaron los choferes suspendidos. Esta grave denuncia pone en riesgo la vida de todos los ciudadanos que circulen la vía pública.



"Hoy actualmente los choferes que trabajan no dan abasto, cumplen turnos de 16 horas diarias y no completan sus francos", denunciaron. La protesta se había desatado luego de que 26 trabajadores fueron suspendidos sin goce de haberes por el lapso de 60 días. La policía de Corrientes desalojó el acampe que instalaron los choferes que fueron suspendidos por parte de la empresa Turismo Miramar y Estrella del Sur.



La medida de fuerza comenzó a fines de mayo y contaba con el respaldo de la UTA. El procedimiento policial se llevó adelante sin ningún tipo de incidentes en horas de mañana de este martes. Los uniformados, pues entonces, levantaron las carpas que se encontraban frente al ingreso a la empresa que presta servicio de transporte público en la ciudad de Corrientes.