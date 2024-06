“Preferimos que cobren menos y mantener la fuente de trabajo del personal” Viernes, 7 de junio de 2024 La Cetic y la UTA habían acordado los sueldos de los choferes que prestan servicio en el interior provincial para no tener que despedir trabajadores. El lunes se reúnen con la Secretaria de Trabajo de la provincia.

La crisis en el servicio de transporte se incrementa y los choferes que prestan servicio en el interior provincial presentaron una nota a la Secretaria de Trabajo de la provincia de Corrientes en reclamo por cobrar un sueldo menor al que perciben en la Capital. La Cámara de Empresas de Transporte Interdepartamental de Corrientes (Cetic), confirmó que acordaron los sueldos con la Unión de Tranviarios del Automotor (UTA) para no despedir personal. El próximo lunes se reunirán para destrabar el conflicto.



Los choferes nucleados bajo la Unión de Conductores de la República Argentina (Ucra) en Corrientes, presentaron una queja en la que aseguran que los sueldos que perciben sueldos por debajo de lo que se gana en la ciudad de Corrientes. Sostienen que por mes cobran $430.000 el básico pero tendrían que estar recibiendo hasta $737.000, como los conductores capitalinos.



Desde la Cámara de Empresas de Transporte Interdepartamental de Corrientes señalan que los sueldos fueron acordados con la UTA, para evitar despidos. Debido a que, las empresas que prestan servicio en el interior provincial dejaron de recibir subsidios y se encuentran en crisis desde hace 6 meses.



El presidente de la Cámara de Empresas de Transporte Interdepartamental de Corrientes, Carlos Fava, señaló a El Litoral que: “Estamos un poco por debajo de la escala, pero es mentira que solo cobran 437 mil pesos. Estamos haciendo un esfuerzo enorme para no despedir personal, entonces en conjunto con el gremio de UTA, preferimos que cobren un poco menos y mantener la fuente de trabajo de todo el personal, es un compromiso y lo venimos cumpliendo a rajatabla”.



“En la Capital cobran un poco más pero están adheridos al convenio 88/12, el cual los ampara desde la pandemia y por ende no pagan los aportes al estado nacional, es ahí que toman ventajas y además que cuentan con subsidios, los provinciales y municipales”, explicó el presidente de La Cámara de Empresas de Transporte Interdepartamental de Corrientes.



“Se les allana el camino y pagan un poquito más que nosotros. La pregunta es, ¿cuándo quieran jubilarse los conductores que pasar?”, continúo Fava en este medio.



La nota presentada por los trabajadores del volante fue recepcionada por el la Secretaria de Transporte provincial y se encuentran analizando posibles soluciones para atender los reclamos por lo que el lunes se prevé una reunión con los empresarios.



El secretario de Trabajo de la provincia de Corrientes, Juan Rajoy, adelantó a El Litoral que: “Recibimos la nota de los choferes y le estamos dando trámite. Estamos interviniendo para solucionarlo. El lunes vamos a tener una reunión con la Cámara de Empresarios de transporte interdepartamental”.



Los problemas en el transporte del interior provincial lleva más de 6 meses, en diciembre del años pasado la Cetic anunció que las 11 compañías que prestan servicio de media distancia analizaban dejar sus trazas por la crisis del sector, precipitada -según indicaron- por la disparidad de los subsidios que se agravó desde la pandemia. Esto produjo la baja rentabilidad y gastos excesivos por lo que al menos 100 choferes podrían perder sus puestos de trabajo.