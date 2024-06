La hilandería Emilio Alal reduce su trabajo por 60 días Miércoles, 5 de junio de 2024 El abogado Carlos Peña, confirmó a este medio que se suspende por 60 días la actividad de la hilandería de Goya, Emilio Alal. "La remuneración es del 75 por ciento de lo remunerativo y las cifras no remunerativas también se contemplan".

El abogado laboral y asesor de delegados de trabajadores de la hilandería Emilio Alal, explicó a Cadena de Radios la situación actual de la fábrica ubicada en Goya, Corrientes. Al respecto, señaló que tras la paritaria nacional se logró un 12 % bimestral, que se cobrarán un 8% en mayo y el 4% de junio. Además, indicó que los trabajadores accederán a dos plus no remunerativos de 150 mil pesos cada uno.



Por otra parte, explicó que se acordó un incremento del valor económico laboral. De esta manera, la hora textil pasará a valer dos mil pesos en mayo y 2100 pesos desde junio a las categorías más bajas". El doctor Peña relató que "el 70 por ciento de la actividad textil queda suspendido y solo se trabajará un 30 por ciento en la fábrica".