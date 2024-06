Con un triplete de Borja, River le ganó a Tigre por 3 a 1

Lunes, 3 de junio de 2024

La figura estelar del encuentro fue Miguel Borja, recientemente citado por el seleccionador nacional de Colombia, Néstor Lorenzo. Hubo dos lesionados en el conjunto dirigido por Martín Demichelis.



El "Millonario" se impuso por 3 a 1 a Tigre y "El Colibrí" fue figura con tres goles convertidos. El encuentro se disputó en el estadio "Monumental" del barrio de Núñez y catapultó al vencedor al tercer lugar del torneo local.



Primera parte

El partido comenzó movido, tanto así que Kevin Lomónaco casi convirtió un gol en contra, aunque finalmente la pudo sacar sobre la línea. En los primeros cuatro minutos hubo varias chances para inaugurar el marcador, pero ninguno de los equipos fue preciso.



"El Matador", pese a resguardarse en defensa, pudo aproximarse al arco defendido por Franco Armani: Blas Armoa no pudo capitalizar un centro desde la derecha. El exvolante de Boca, Sampdoria y San Lorenzo, Gonzalo Maroni, fue el que más intentó, aunque sin éxito.



Antes del minuto 10, Facundo Colidio tuvo una situación clara adentro del área, pero el arquero rival -Felipe Zenobio- pudo desviarla al tiro de esquina. Luego de ese mismo córner, el árbitro cobró penal por mano de Facundo "Chucky" Ferreyra. Desde los doce pasos, Miguel Borja no perdonó y, de este modo, llegó a 43 gritos con la camiseta del equipo de Núñez.



Cuando el reloj marcaba "28", Ferreyra tuvo el empate ante la salida de Armani, pero la pelota pegó con violencia en el palo. De esta forma, se diluyó la posibilidad de las tablas.



Matías Kranevitter salió al minuto 36, lesionado y entre lágrimas. El exjugador de Sevilla y Monterrey confesó a mediados de enero que tiene entre 12 y 15 tornillos, luego de su fractura de tobillo. Rodrigo Aliendro, exvolante de Colón, entró en su lugar.



Cuando se bajaban las persianas del primer tiempo, Paulo Díaz se confió y Armoa quedó mano a mano con Armani, quien lo derribó al límite del área. Maroni la ajustó contra el palo y, pese a la estirada del campeón del mundo, Tigre llegó al empate. El exjugador del "Xeneize" marcó su segundo gol en 17 encuentros con la camiseta del equipo de San Fernando.