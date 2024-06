Campaña contra la inflación en las tarifas de energía eléctrica Lunes, 3 de junio de 2024 Se busca que los usuarios que no reciben subsidios y los que tuvieron un cambio en su situación económica en los últimos meses puedan pagar menos. Piden a los titulares del servicio que revisen su condición.

Con el objetivo de atenuar el impacto de las subas de tarifas por el incremento de los costos de la energía a nivel nacional, el Gobierno de Corrientes anunció un plan de recategorización destinado a todos los usuarios residenciales de la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC).



Se busca que aquellos que no reciben subsidios y los que tuvieron un cambio de su situación económica en los últimos meses puedan pagar menos. Por ello, se pide a los titulares del servicio que revisen su condición en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía.



El pedido es que la recategorización se haga antes del 15 de cada mes, que es cuando se hace el corte en la Nación para la distribución de los subsidios. La situación se enmarca en una medida que lleva varios años. A mediados de 2022, el gobierno de Alberto Fernández lanzó el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), con tres categorías de acuerdo a los ingresos de cada familia.



Así se definieron la N1 (ingresos más altos, no reciben más subsidios); la N2 (ingresos más bajos, que reciben subsidios más altos) y la N3 (de ingresos medios, con subsidios menores que en la N2).



Para brindar mayor información y cómo hacer para recategorizarse, la repartición lanzará una campaña para llegar a todos los usuarios.



Por otro lado, informó que desde hoy, el horario de atención será de 7.30 a 14.