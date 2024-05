63 comedores de Corrientes están sin recibir mercadería de Nación

Viernes, 31 de mayo de 2024

Hasta el año pasado, los comedores y merenderos de la provincia inscritos en el Renacom recibían alimentos por parte de Nación. En los últimos meses se incrementó la cantidad de asistentes y los sectores comunitarios deben optar por algunas familias.



La falta de entrega de alimentos por parte del Estado Nacional afecta a cientos de comedores comunitarios de la provincia de Corrientes. La referente del merendero “Caritas sucias”, contó que dejaron de recibir mercadería de Nación y aseguran que jamás recibieron dinero, los alimentos llegaban al lugar. Actualmente la única manera de solventar es con la ayuda de la provincia.



En los últimos días, alrededor de 11 organizaciones, que integran la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (Utep) informaron que en promedio entre 30 y 35 comedores y merenderos correntinos solicitaron al Gobierno Nacional la entrega de alimentos que son propiciados a miles de familias.



Las puertas de la casa de Rocío Morales, una vecina del barrio San Roque Oeste, abren todos los sábados a las 7 para brindar el desayuno y almuerzo a 60 familias. Desde hace 14 años, funciona el comedor “Caritas Sucias”, donde asisten personas de todas las edades. En los últimos meses se incrementó la cantidad de vecinos que acuden al lugar debido a la necesidad.



“Nosotros dejamos de recibir la mercadería de Nación. Cada vez viene más gente, te da una impotencia saber que en Buenos Aires hay una tonelada de comida y acá tenemos chicos con hambre”, expresó la delegada del lugar.



Al ser consultada por la modalidad en la que los comedores recibían los alimentos desde Nación, Rocio Morales explicó a este medio que: “A los comedores jamás nos dieron plata, los que trabajamos dentro de una organización no tocamos la plata. A nosotros nos llegaba la mercadería y hasta teníamos que pagar los camiones para que nos traigan hasta acá”.



El “Caritas sucias” forma parte de los 16 comedores y 47 merenderos, de Barrios de Pie. Hace 14 años que funciona en Corrientes y está inscrito en Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios (Renacom) hasta el año pasado recibía los alimentos de Nación.



La realidad actual de los sectores comunitarios que brindan asistencia a cientos de familias es cada vez peor. Ante esta situación, la provincia de Corrientes, ayuda con 100 productos frescos y 750 módulos de alimentos repartidos entre todos los comedores y merenderos mencionados.



“La provincia nos ayuda con productos frescos y mercadería, que se reparte entre los 16 comedores y 47 comedores. Nos dan 100 pollos y los tenemos que repartir entre todos, teniendo en cuenta que en un día no más se pone a la olla 6 pollos”, explicó Rocio a este medio.



“Ahora en este último tiempo empezaron a venir abuelos, me parte el alma ver que la gente grande que trabajó toda su vida tenga que venir a pedir un plato de comida”, expresó la delegada de los comedores”, lamentó la delegada.



En los últimos meses, el comedor comenzó a optar, priorizando a la gente con mayor necesidad. La delegada contó a El Litoral que: “Tenemos que elegir entre una mamá con hijos chiquitos y una pareja, sabemos que es más difícil para esa madre. No nos alcanza para todos”.



Los comedores comunitarios aguardan por el envío de mercadería desde Nación para seguir brindando el almuerzo y merienda a las familias de los distintos barrios de Corrientes.