CORRIENTES CAPITAL

"Siempre acompañamos a la empresa, fuimos leales y no hacíamos paro" Miércoles, 29 de mayo de 2024

La firma Turismo Miramar suspendió a 26 trabajadores, lo que movilizó a un bloqueo de la UTA. Tristeza en los afectados por la situación. La solución no es reprimir a los trabajadores con La Policía.

El hijo de uno de los afectados por la situación dio detalles del momento que viven. Se lamentó por la ingratitud de la firma por haber avanzado con la medida aunque los trabajadores siempre acompañaron a la firma.



"Queremos conversar, estamos acá pacíficamente", dijo en referencia a las suspensiones. "Queremos llegar a una solución", agregó.



"Los compañeros están decididos a pelear por su puesto de trabajo", dijo.



Sobre la intervención policial, también manifestó su descontento: "esta no es la solución, reprimir a los trabajadores que siempre acompañamos a la empresa en todos los reclamos". "Por eso la empresa Miramar nunca hacía paros, los choferes siempre acompañaron a la empresa, fuimos leales", aseguró.



"No entendemos como nos paga con esto dejándonos cesantes y mandándonos a la Policía", se lamentó el afectado.



También cuestionó que la firma Turismo Miramar no analice otras alternativas y sólo suspendan. Hasta el momento son 26 los trabajadores afectados pero podrían sumarse más.



"Nunca pudimos ver el balance de la empresa, siguen recibiendo subsidios y recaudando", expresó.