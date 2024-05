CORRIENTES CAPITAL

El chofer atropellado tiene una hermana discapacitada

Miércoles, 29 de mayo de 2024

El chofer herido que se tiró frente al colectivo, relató su historia. Tiene una hija de 10 años, una madre y una hermana discapacitada para mantener. Está desesperado, hace 35 años que trabaja en la empresa Miramar y quedará dos meses sin sueldo.

Diego Pérez, el chofer herido, expresó: "no sé si estoy bien o mal, a pesar del dolor, solo sigo pensando en la necesidad que hoy pasa mi familia". El hombre trabajador está atravesando esta situación de suspensión con mucha angustia: "Es una situación de incertidumbre, jamás falté, siempre hice lo posible para cumplir con mi trabajo, era muy responsable con mi trabajo, soy la cabeza de mi familia, me hago cargo de mi hija de 10 años, de mi madre y mi hermana discapacitada".



A su vez, Diego Pérez, describió: "hace más de dos años que trabajo en la empresa, siempre hice bien mi trabajo, traté de cuidarlo, me parece injusto, son 60 días de suspensión sin goce de abres"; y remarcó: "yo tengo cuentas y jamás me avisaron que iban a hacer eso, es muy chocante, tengo que pagar el agua, la luz, la tarjeta, otras cuentas".



Al mismo tiempo, el chofer, comentó: "cuando me enteré me sentí acorralado, no sabía qué hacer, no sé cómo sobrellevar, yo solo pido trabajar, siempre hice bien mi trabajo"; y señaló: "mi familia sabe porque yo soy el que siempre le ayudo".