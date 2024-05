Ingresan naranjas de Egipto y sufre el campo de Corrientes

Lunes, 27 de mayo de 2024

Inicia la temporada de cítricos y se ha visto en el verdulerías de Buenos Aires se empezaron a ver cajones con naranjas traídas desde Egipto.



"Históricamente siempre ingresa algo de naranjas desde Egipto al país, en determinadas épocas, por ejemplo en verano. Estos últimos años se dio una presencia relativamente fuerte de Egipto, no solo en la Argentina, sino también en Brasil", explicó el titular de la Cooperativa San Francisco de Monte Caseros, Miguel Rosbasco.



Con respecto a la comparativa entre las frutas locales y las de importación, mencionó: "No hay diferencia, lo que pasa es que Egipto es un país, que no sé por qué motivo, puede vender muy muy barato, por lo que es una competencia complicada, porque los valores con las que las naranjas de Egipto pueden llegar a la Argentina, incluso son inferiores a los de un productor del litoral, incluso con el flete. Así que el precio que logran poner en góndolas los importadores, que suelen ser supermercados por ejemplo, suele ser similar a los de los productores argentinos".



Sobre los costos, Rosbasco explicó: "Argentina es un país carísimo en dólares, por lo que los agroquímicos son caros, las herramientas, los tractores. El costo en dólares para el agro es un 50% superior al de otros países. Eso, sumado al transporte marítimo, recordemos que somos uno de los países más al sur del mundo, hace que Argentina no sea competitiva en las exportaciones. Se mantienen los mercados que tenemos, con volúmenes chicos, porque los clientes que tenemos ya son de muchos años. Así que seguimos enviando fruta fresca, aunque en menos volumen, con el objetivo de mantener el mercado y la esperanza de que este tema de los costos altos en algún momento pueda mejorar".



"Por este tema de los costos, en los últimos 15 años han bajado los notablemente las exportaciones de frutas frescas", agregó.



Sobre la temporada actual, indicó: "Los precios deberían estar bajando, porque hay mucho volumen de producción de citrus, de todas las especies, lo que pasa es que, como siempre, hay mucha diferencia entre la góndola y lo que recibe el productor".



"Hoy por hoy esta sobrando fruta en el campo: naranja, mandarinas. Por lo tanto debería bajar, pero muchas veces no se traslada a la góndola", cerró.