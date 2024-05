Alejandro Garnacho y su elección entre Boca o River

Viernes, 24 de mayo de 2024

El delantero es una de las figuras del Manchester United, que este sábado buscará quedarse con la FA Cup ante Manchester City.



Pese a que la temporada del Manchester United está lejos de ser la esperada, Alejandro Garnacho logró dar un paso adelante en su carrera al afianzarse como una pieza clave para la ofensiva del director técnico neerlandés Erik ten Hag, lo que le permite soñar con un lugar en la lista definitiva de la selección argentina para disputar la Copa América 2024 en Estados Unidos.



En diálogo con ESPN, el delantero analizó la accidentada temporada de los Diablos Rojos producto de la gran cantidad de lesionados, analizó la final de la FA Cup ante Manchester City y eligió equipo entre River Plate o Boca Juniors.



“No nos importa el City, nosotros tenemos que salir a ganar el partido. Nosotros tenemos que pensar en lo nuestro. La final es un partido importante, queremos el título y vamos a salir con todo”, soltó el joven, quien se perfila para ser titular en el duelo de este sábado ante su clásico rival. Además de ser una revancha de la definición de la pasada temporada, este encuentro será vital para el futuro de los Diablos Rojos, ya que una victoria les permitiría obtener un boleto a la próxima edición de la Europa League. Vale recordar que el United no logró ningún pasaje a una competencia internacional producto de su magro desempeño en la Premier League, donde finalizó en el octavo lugar con 60 puntos.



El madrileño de 19 años lleva disputados 49 partidos en lo que va de la temporada, con nueve goles y cinco asistencias “Licha (Lisandro Martínez) es un jugador muy importante para nosotros, pero al igual que Licha muchos jugadores han estado lesionado. Hemos cambiado 30 veces la combinación de la defensa. Es difícil también así, pero no es excusa. Lo echamos de menos, pero tenemos que jugar con lo que tenemos. Todos tienen nivel para estar y competir”, esbozó.



Al ser consultado sobre River o Boca, los dos equipos más populares de Argentina, el punta no dudó en su respuesta: “Del fútbol argentino mi familia siempre ha sido fan de boca, así que yo también estoy a favor de ese equipo, de Boca Juniors”.



En la entrevista también rememoraron su fantástica obra de arte, el gol de chilena al Everton. “Se paró el mundo, no lo podía creer. No sabía qué hacer. Tardé en asimilarlo. Pero fue realidad, fue increíble”, recordó.



En la nota también se encontraba el arquero el arquero camerunés André Onana, quien develó el apodo oculto que tiene Garnacho dentro del plantel del Manchester United. “Yo estaba en la otra parte de la cancha, no lo podía creer. Cuando veo el centro y veo el balón dentro no lo podía creer. Pero esa es la marca de los jugadores grandes. Grandísimos jugadores lo han hecho, como Rooney y Crisitnao Ronaldo. Ahora el Peque, yo creo que el Peque tiene un futuro brillante. Hay que apoyarlo porque momentos difíciles van a venir y él deberá ponerse las pilas. Ponerse fuerte, es un grandísimo jugador”.



“He jugado con Tagliafico, con Lisandro, con el Peque. Él es un grandísimo jugador. Yo lo disfruto día a día, verlo entrenar es un lujazo. Es una barbaridad. El fútbol son momento, hay que ser constantes, hay que seguir trabajando. SI hace las cosas bien acabará siendo no uno de los mejores, sino el mejor. Tiene que crecer y pasar dificultades. Temporadas como estas le harán crecer. Las temporadas que vienen tendremos un bicho aquí que se comerá al mundo”, añadió el portero.



Tras disputar la final de la FA Cup, el delantero viajará rumbo a Estados Unidos para ponerse bajo las órdenes de Lionel Scaloni, ya que figura en la última nómina previa a la Copa América (los campeones del mundo en Qatar 2022 enfrentarán a Ecuador y Guatemala. Vale destacar que Garnacho viene de sumar minutos en los últimos dos amistosos con la Albiceleste: jugó 45 minutos en el triunfo ante El Salvador y 71 minutos en la victoria contra Costa Rica.