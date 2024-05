Mercedeño demandó al Estado por efectos de la vacuna AstraZeneca

Martes, 21 de mayo de 2024

La demanda fue iniciada por un estudio jurídico de Mercedes, en el reclamo administrativo y judicial. Según estudios médicos, sería la dosis de la vacuna AstraZeneca la causante de efectos secundarios graves.



Según el reclamo presentado por un estudio jurídico de Mercedes contra el Estado Nacional, el damnificado de 30 años, contrajo mielitis transversa tras la aplicación de la vacuna, lo que ocasionó una disminución de las funciones de las extremidades bajas que le impiden pararse, trabajar y desarrollar sus tareas habituales.



Su representante legal afirmó que el estado de salud del hombre “era muy buena hasta la colocación de la segunda dosis de la vacuna”. Y refirió que en el trabajo le exigían la colocación de la vacuna, pero que alrededor de los 3 a 5 días de haberse colocado la segunda dosis empezó primero con calambres, luego debilitamiento progresivo hasta la pérdida total de sensibilidad y función de la cintura hacia abajo.



Cabe señalar que la demanda no se realiza sin antes agotar debidamente la instancia administrativa, ya que el reclamo no es contra los laboratorios que realizaron las vacunas sino al Estado argentino.



La ley 27.753, es decir la ley de vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra el Covid-19, sancionada en el año 2020, facultó al Estado Nacional a disponer de la indemnidad patrimonial en los contratos que celebró con los laboratorios al comprar las vacunas. Es decir que asumió la obligación de responsabilizarse en forma exclusiva por los posibles perjuicios que provocaran las vacunas, explicaron desde el estudio.



Además, cabe recordar que la farmacéutica anglo-sueca AstraZeneca comenzó a retirar la "autorización de comercialización" de su fórmula contra el coronavirus, luego de admitir ante una corte británica que podía provocar alteraciones poco comunes como la trombosis. La vacuna ya no puede utilizarse en la Unión Europea después de que la empresa retirara voluntariamente su "autorización de comercialización", según el informe.



La solicitud de retirada de la vacuna se presentó el 5 de marzo y entró en vigor el 7 de mayo, según el informe, que añadía que en los próximos meses se presentarían solicitudes similares en el Reino Unido y otros países que habían aprobado la vacuna, conocida como Vaxzevria.