Corrientes Capital

Vignolo afirmó que Valdés es una buena representación para la UCR Miércoles, 15 de mayo de 2024 Así lo expresó el Ministro Secretario General de la gobernación, Carlos Vignolo, sobre la interna dentro de la UCR local. “En las elecciones vamos a trabajar en los consensos, entiendo que no vamos a tener muchos inconvenientes".

El Ministro Secretario General de la gobernación, Dr. Carlos Vignolo, se refirió a la interna dentro de la UCR local luego de la convención que se desarrolló el pasado lunes 29 de abril. Agregó "el candidato será Valdés y la enorme mayoría de los correligionarios va a acompañar la propuesta”. Habló también de la postura de Ricardo Colombi y la posibilidad de judicializar la cuestión "puede haber presentaciones, pero entiendo que eso no debería ocurrir".



“Claramente hubo una dificultad porque se excedió los mandatos del llamado a elecciones internas, eso debió haberse hecho con mucha anticipación”, explicó Vignolo. “Se debió convocar a la convención del partido, que es el máximo órgano de gobierno. Ahí se expresó de manera contundente cuáles son los pasos para adelante”.



CARTA DOCUMENTO DE COLOMBI ¿HABRÁ PRESENTACIÓN EN LA JUSTICIA?



Vignolo dio su opinión sobre la presentación de la carta documento de Ricardo Colombi y dijo “esperamos que no se recurra a la justicia, habiendo expresado la convención, que es el máximo órgano partidario, de la manera tan contundente como lo hizo. Si bien puede haber presentaciones, entiendo que a nivel judicial siempre se mira que la política resuelva su propio problema, sobre todo cuando hay en vigencia organismos que pueden llevar adelante el proceso”. “Esto no debería ocurrir, pero nunca uno está exento de las presentaciones que alguno puede necesitar”.



“Cuando se acercan los procesos de este tipo, hay especulaciones. Nosotros venimos de cuestiones de trabajo político partidario hace tiempo, tenemos experiencia en estas cosas, y tenemos la idea de, más allá de los intereses particulares, tratar de conducir el proyecto, el proceso político del radicalismo a un modo de consenso, de acuerdo, y vamos a trabajar para eso”, expresó.



“Ojalá que no se dé ninguna división porque no le hace bien al radicalismo, no le hace bien a la alianza y sobre todo no le hace bien a la gente, que es lo que acá importa. Trataremos de poner todo nuestro esfuerzo para que las cosas se hagan como se han hecho antes”.



“Somos un partido del gobierno dentro de una alianza del gobierno, por lo tanto, nuestro comportamiento tiene que tener este tipo de responsabilidad. Esperemos que no se dé la judicialización”, lanzó.



“En las elecciones de la UCR vamos a trabajar para lograr un consenso”

“Yo entiendo que no vamos a tener demasiado inconveniente porque, además, como es de conocimiento público, el candidato a presidente va a ser el gobernador de la provincia y hoy lidera este proyecto de un modo contundente”.



“Entiendo que la enorme mayoría de los correligionarios van a acompañar esa propuesta y entiendo que ni siquiera se va a poder concretar la interna porque va a haber consenso".



"Si el gobernador es el presidente del partido es la mejor representación que nosotros podemos tener”, sostuvo de manera contundente el actual funcionario provincial.



Posición respecto de la Boleta Única: “El proceso se dio al revés”

“No se ha dado discusión en ese sentido, hay diferencias dentro de la alianza y las tendremos que zanjar para ver el grado de progresión o no que tengan”, dijo Vignolo. “Lamentablemente el proceso se dio al revés, en vez de plantear en el marco de la alianza la discusión, se planteó por fuera y eso lógicamente en vez de acelerar, retrasa los procesos”.



“Siempre cuando se trata de cuestiones electorales toca intereses. Nosotros somos una alianza de casi 30 partidos y hay partidos que claramente se han manifestado en contra; nosotros necesitamos resolver esa tensión para ver si podemos progresar o no. No hay lugar para opiniones personales en esto, creo que tenemos que ser prudentes y tratar de armónicamente llevar adelante una posición común dentro de la alianza”, finalizó.