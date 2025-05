Argentina luchará el 22 de mayo paro evitar que "destruyan todo"

Viernes, 9 de mayo de 2025

La Asociación de Trabajadores del Estado definió la fecha para las movilizaciones en todo el país y también realizarán un plenario conjunto con UTEP para debatir el nuevo acuerdo con el FMI.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) definió un nuevo paro nacional con movilizaciones en todo el país para el 22 de mayo con el objetivo de que "sigan destruyendo todo" y este viernes realizarán un plenario conjunto con UTEP para debatir "el nuevo acuerdo con el FMI".



El motivo de la movilización y paro será por la reapertura de paritarias, en rechazo al proyecto de fusión de organismos y para exigir la restitución de los fondos adeudados a las provincias, según informa la web oficial de ATE.



El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, explicó: "La paritaria de la administración pública se convirtió en un fraude. No vamos a recuperar los salarios que en los últimos 16 meses el Gobierno nacional nos robó. Se trata de más de un 40% en promedio de pérdida del poder de compra de los ingresos del sector público".



El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) indicó que en los primeros ocho meses del año la caída real de las transferencias automáticas a provincias u CABA equivalen a $4,8 billones.



El secretario general se refirió al anuncio del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, de "pasar la motosierra" por la cartera que administra. "Está claro que no alcanza con el diálogo y las notitas.



Tenemos que salir a la calle y profundizar nuestro plan de acción para evitar que sigan destruyendo todo. Ahora piensan fusionar organismos bajo la enorme mentira de que es para ahorrar. No fusionan para ahorrar, fusionan para saquear. Quieren fusionar para eliminar todas las funciones de control y fiscalización que tiene el Estado", agregó.