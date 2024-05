Bebé hallado en un basura: "Tenía un fuerte golpe en el cráneo"

Martes, 14 de mayo de 2024

El Fiscal de Investigaciones de Santo Tomé, Dr. Facundo Cabral. Este brindó detalles del caso del bebé hallado muerto en un basural de Santo Tomé Corrientes. Confirmó que el hecho se investiga como"homicidio".



Ayer una persona avisó a la Comisaría Segunda que encontró en el basurero municipal una bolsa negra con un aparente feto y que simulaba ser una bolsa con ropas".



"La policía, nos dio aviso de la Fiscalía, fue el perito y el médico policial también y pudieron determinar que efectivamente se trataba de eso. Todo daba indicio de que ya era un bebé que había nacido y que lo había hecho hace pocas horas. Tenía un golpe fuerte en el cráneo que señalaba que posiblemente haya sido lo que le causó la muerte. Tenía el cordón humedecido al bebé y lo tenía en la placenta y después se le llamó la atención", reveló el fiscal Cabral.



"Se trabajó en el lugar, se levantaron elementos, se agarraron pelos que tenían junto al bebé para tratar de determinar posteriormente quién puede ser la pregenitora o el pregenitor o los que estuvieran involucrados en el tema para investigar de qué se trató", detalló.



"El médico policial sugirió autopsia que se realizó el día de ayer pero el resultado no había sido todavía concluyente, entonces remitió muestras para que sean analizadas en el Cuerpo Médico Forense de Capital".



"Nosotros ya calificamos como un homicidio y estamos investigando ya de dónde vendría el feto. Estamos viendo, pero no se está investigando ya, no se va a esperar el resultado. Ya están investigando un homicidio"



"El feto nació, eso le quiero decir. Eso no hay duda", resaltó el fiscal del caso.