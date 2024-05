"El PJ tiene que hacer el esfuerzo para la unidad" Lunes, 13 de mayo de 2024 El senador nacional José "Pitín" Ruiz Aragón, expresó: "Trato de no caer en la tentación de algunos de instalarse como candidatos, más en estos tiempos. El PJ no funciona como debe ser porque no están funcionando los estamentos que corresponden". Pitín Aragón: "El peronismo correntino tiene que hacer el esfuerzo para lograr la unidad, que no es lo mismo que el consenso", manifestó en medio del proceso interno.