Valdés bregó por seguir trabajando en nuevos procedimientos penales

Viernes, 10 de mayo de 2024

El gobernador Gustavo Valdés encabezó esta mañana la apertura de la Comisaría del Paraje El Perichón, "para custodiar los bienes de los vecinos y preservar su vida". En este marco, instó a proyectar procedimientos penales nuevos desde el Ejecutivo.



Esta nueva obra fue ejecutada por la Provincia y se suma a la infraestructura edilicia que tiene como objetivo principal garantizar las condiciones de trabajo del personal policial en pos de la seguridad de todos los ciudadanos.



La flamante dependencia policial se emplaza dentro del predio del Centro de Jubilados y Pensionados de la Provincia, siendo un edificio prototipo en función de los requerimientos y necesidades básicas para el funcionamiento institucional.



Cuenta con hall de acceso, sala de guardia y prevención, espera, oficina para el jefe de Comisaría, núcleo sanitario privado para la jefatura, oficinas sumariales, radio y logística, dormitorio para oficiales y suboficiales, núcleo sanitario privado con ducha, cocina – comedor, sala de detenidos, sanitario público para discapacitados y galería semicubierta, entre otros.



El conjunto se completa con espacios funcionales destinados acceso a peatonal con una superficie acondicionada para personas discapacitadas, acceso vehicular y cochera semicubierta.



Gobernador Valdés



Al tomar la palabra, el gobernador Valdés expresó que la iniciativa de esta flamante comisaría busca tener una Policía más inmediata. “No puede ser que los vecinos de El Perichón tengan que recorrer kilómetros hasta el barrio Molina Punta para realizar una denuncia”, agregó, poniendo énfasis en que se debe “repensar una ciudad con nuevas jurisdicciones”.



Serán alrededor de 20 los efectivos destinados a la comisaría. Al respecto, Valdés indicó que el edifico “sólo genera un ámbito” y que “la seguridad es el constante patrullaje, la información aportada por los vecinos y el trabajo en conjunto”.



“Esta obra fue posible también porque invertimos, no solo en la construcción sino también en la formación policial”, declaró el mandatario, poniendo de relieve que lo política de crecimiento en materia policial logró que actualmente haya casi un efectivo cada 100 habitantes.



Informó que el Gobierno está invirtiendo en “la escuela de Policía más moderna del norte argentino”, para tener “oficiales bien formados para dar una respuesta al ciudadano”. Como dato, recordó que en 2009 había alrededor de 4.600 efectivos, cuando en la actualidad rondan los 11.000.



En línea con la formación policial, festejó la designación de la comisaria Sanabria al frente de esta nueva dependencia, ya que significa un gran avance en materia de igualdad de género teniendo en cuenta que hasta hace algunos años había pocas oficiales mujeres.







La seguridad y el sistema judicial



Durante su discurso, Valdés habló de la necesidad de actualizar el sistema judicial para ampliar la seguridad hacia los ciudadanos. “Tenemos que mirar el sistema de Justicia, sino la Policía hace el esfuerzo pero después no llega la sanción”, indicó.



Recordó que el Gobierno logró implementar un nuevo Código de Procedimiento Penal, que incorpora figuras como la flagrancia. “Ahora tenemos que trabajar en un proyecto que sume figuras como la reiterancia, para que aquellos que cometen delitos todos los días no salgan al poco tiempo para volver a delinquir”.



También se refirió a una nueva ley para llamar a concursos y concretar 30 nuevas fiscalías en toda la provincia. “Esto hay que hacerlo pronto”, cerró.







Buenaventura Duarte



Al expresarse, el ministro de Seguridad, Buenaventura Duarte, manifestó que “la presencia del Estado es importante, pero con un presupuesto equilibrado puede esto”, y agregó que “eso lo lleva y lo logra el Gobernador de la Provincia”.



“Esta es la tercera comisaría inaugurada en este segundo periodo de gestión, acá en Capital, la décima que se inaugura en toda la provincia, más seis priares, dos 911”, puntualizó el Ministro y agregó que “ahí se ve la importancia que tienen las decisiones del Gobernador en su eje de gestión, y la relevancia que le da a la seguridad”.







Eduardo Tassano



Por su parte, el intendente de la Ciudad de Corrientes, Eduardo Tassano, puntualizó que “estamos acompañando, una vez más, como en todas las inauguraciones que realiza la Provincia en materia de Seguridad, Educación, Salud, y en las que brindan una fuente de trabajo”.



“Este tipo de inauguraciones potencian la infraestructura de la Ciudad de Corrientes, y los servicios en todas estas áreas nombradas se están dando” resaltó Tassano y añadió que “aquí siempre los beneficiados son los vecinos”.



“También, quiero destacar el trabajo que está haciendo la Policía de Corrientes en pos de la Seguridad, y además hemos establecidos vínculos y trabajos en conjunto, desde el Municipio aportando cámaras, paradas seguras, el Plan Sin Droga, guardia urbana”, remarcó el jefe Comunal.



“Quiero destacar que está zona es muy importante porque está cerca de la intersección de la Ruta 12 y el Perichón, y el ingreso a Santa Ana”, puso de relieve el intendente y, por último, dijo que “esto es un paso más para el crecimiento de la Ciudad de Corrientes”.







Arnaldo Molina



“Esta gran obra fue posible gracias a un estado presente”, manifestó en primer lugar el jefe policial, Arnaldo Molina, que destacó la moderna infraestructura inaugurada, que además va a contar con el equipamiento informático necesario y vehículos, para poder darles “soluciones a los vecinos y bregar por la seguridad pública”.



Molina aprovechó la ocasión para agradecer al gobernador Valdés por el acompañamiento hacia la Policía, que redunda en la construcción de comisarías a lo largo y a lo ancho de la provincia.



Luego, dirigiéndose a los efectivos policiales, les pidió estar en permanente contacto con los vecinos “para hacerse eco de las demandas, a fin de darle el mejor servicio en seguridad pública”.



Asimismo, los instó a cumplir sus funciones con “compromiso, responsabilidad y lealtad”, respetando siempre los “lineamientos de la Constitución y los derechos humanos”.







El acto



En el marco del acto, se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino ejecutado por la Banda de Música de la Policía de Corrientes, tras lo cual fue el momento para la invocación religiosa y bendición de las instalaciones a cargo del capellán de la fuerza policial, presbítero Guillermo Danuzzo.



Continuando, el Jefe de la Policía de Corrientes, Arnaldo Molina puso en posesión del cargo como Jefa de la Comisaría del Paraje El Perichón, a la comisaria inspector, Cinthia Sanabria.



Como corolario del acto se realizó el tradicional corte de cintas, descubrimiento de placa recordatoria y recorrida por las flamantes instalaciones.







Presencias



También asistieron al acto, el vicepresidente primero del Senado, Henry Fick, ministros, secretarios y subsecretarios del gabinete provincial, legisladores nacionales y provinciales, demás autoridades de la fuerza policial, personal superior y subalterno, vecinos e invitados especiales.