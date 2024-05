Valdés y sus pares de la UCR fueron a una cumbre clave con Senadores

Jueves, 9 de mayo de 2024

El Gobernador participó de una reunión en el Congreso con otros mandatarios provinciales e integrantes del bloque radical en el Senado, presidido por el correntino Vischi. Luego de algunos momentos tensos coincidieron en trabajar.



En poco más de dos horas trataron de ponerse de acuerdo. Aunque no lo hicieron de manera total, el trazo grueso de la estrategia común quedó expuesto sobre la mesa. A ella se sentaron cuatro de los cinco gobernadores radicales, entre ellos el correntino Valdés y los integrantes del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) en el Senado, donde se analiza la Ley Bases.



De la cumbre desarrollada en la noche de este martes, y por el lado de los mandatarios, solamente no pudo participar el chaqueño Leandro Zdero; en tanto que por los senadores, la convocatoria estuvo a cargo del jefe de bloque, el correntino Eduardo Vischi. "Nadie convenció a nadie y no hubo definiciones", resumieron los medios nacionales. En la ocasión, "los mandatarios explicaron la situación de sus provincias y mostraron voluntad de darle luz verde al proyecto, las diferencias entre las distintas tribus que componen al radicalismo en la Cámara alta siguen frenando la postura homogénea que pretende el oficialismo para avanzar", indicaron.



"Ojalá que podamos llegar a un acuerdo, conversar respecto de la ley, trabajar también sobre la agenda que tenemos en común. Cuesta mucho tener este tipo de reuniones, así que es una buena oportunidad para hablar, para escuchar a nuestros senadores y que nos manifiesten su impresión", dijo Valdés en diálogo con la prensa apostada en el Congreso.



"Tenemos desigualdades y necesitamos tener una mirada de país, por eso venimos a escuchar. Es bueno este tipo de reuniones dentro del bloque de la UCR con nuestros gobernadores y senadores", completó.



Vischi: "La voluntad es colaborar y apoyar positivamente la iniciativa"



"Nuestra actitud es estudiar la ley, aportar, como lo hicimos siempre. Siempre, encontrar cosas que puedan colaborar para ser mejor, nosotros queremos que le vaya bien a Argentina, que le vaya bien a este gobierno". Así se refirió en una entrevista televisiva el senador nacional por Corrientes, Eduardo Vischi.



El también presidente del bloque radical en la Cámara alta, señaló que "la mayoría de los senadores están dando su punto de vista con mucha confianza y fe. Nada en función de poner palos en la rueda", aseguró al canal la Nación+.



"La voluntad es colaborar y apoyar positivamente la iniciativa", afirmó el legislador correntino.



Intenciones, plazos y la firma del Pacto de Mayo



En la bancada radical coinciden en que no deben mostrarse las fisuras que exhibió el bloque en la Cámara de Diputados y que deben trabajar para llegar a una posición homogénea, lo que podría derivar en una votación afirmativa en general, aunque dividida en particular. La restitución del Impuesto a las Ganancias es otro de los puntos que trababa los acuerdos.



Según pudo saber el sitio "Letra P", de fuentes que participaron de la cumbre, no se esquivó ningún tema y hubo momentos de tensión, tras los cruces suscitados en las últimas semanas entre Lousteau, Cornejo, Valdés y Sadir.



A pesar de la intención del oficialismo de darle dictamen de mayoría al proyecto esta semana, la discusión parece que se extenderá hasta la semana próxima.