San Luis continúa con 25 familias evacuadas a causa del Riachuelo

Viernes, 3 de mayo de 2024

Es la única localidad afectada por la creciente. Recibe asistencia municipal y de la Provincia. El jefe de operaciones de Defensa Civil destacó lo ocurrido con el granizo en Yapeyú y adelantó el pronóstico para los próximos días.



Orlando Bertoni, jefe de Operaciones de Defensa Civil. reconoció que "están siendo bastante controladas porque están entre 20 y 40 milímetros durante la sumatoria de los días que vive esta situación climática la provincia".



El jefe de Operaciones remarcó: "No tuvimos mayores complicaciones en el interior, excepto en San Luis del Palmar, donde el escurrimiento de todos los campos hace que desemboque en el Riachuelo y tengamos la situación que hoy vive esa localidad, la cual está controlada y asistida tanto por el Municipio como el Gobierno de la Provincia, pero no deja de ser un inconveniente dentro de lo que es la población".



Al ser consultado sobre el granizo de importante dimensiones que cayó al este de la provincia, Bertoni resaltó: "A través del cuartel de bomberos de Yapeyú nos informaron que sí impactó en algunos techos y tinglados, lo que provocó inconvenientes, pero no de gravedad, y la información que también tenemos es que afectó a algunos animales de corral como gallinas".



Según Bertoni, para la jornada de hoy en Capital no se registrarían precipitaciones, pero aclaró: "Estamos en un factor climático con el que todo se puede dar, estamos en una alerta amarilla, y mañana (por hoy) pasaríamos a estar en un día sin alerta, pero tenemos un tiempo cambiante permanente, por lo cual estamos atentos los pronósticos que nos brindan".



La situación de San Luis del Palmar sigue siendo complicada y Bertoni reconoció que la única manera de que eso mejore será "cuando dejen de drenar los campos, por ejemplo si llueve en la zona de Empedrado o Mburucuyá, que son limítrofes con San Luis, se mantendrá así por el drenaje que tienen los campos hacia el Riachuelo que está en 3.80 metros, lo cual es muy alto, y está perjudicando a varias localidades dentro de San Luis Palmar como algunos parajes".



San Luis tiene evacuados debido a esta creciente, al respecto comentó a época que son "35 familias aproximadamente y se va a mantener por unos días más hasta que, obviamente, pare la lluvia y el drenaje y así sucesivamente".



Bertoni también dio un pantallazo climáticamente hablando para lo que se espera para los próximos días, a lo que reconoció: "No tendríamos lluvia en todo el territorio, pero tenemos un día sí y un día no, con respecto a todo lo que va a ser el factor climático hasta el miércoles que viene. Por eso hay que tener mucho cuidado".



Por último resaltó: "Si bien no precipitó mucho en Capital, sí tuvimos un gran movimiento de tormentas eléctricas, lo cual hace que la gente esté más precavida en lo que pueda ir pasando en el día a día".