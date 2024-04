Corrientes y Chaco defienden la universidad pública

Martes, 23 de abril de 2024

La convocatoria en la capital correntina es en el Campus Roca de la UNNE, a las 14.30 hs. En Resistencia el punto de encuentro será a las 16.30 en el Campus de la Universidad Nacional del Nordeste. Desde allí se marchará hacia el Mástil Mayor.



Trabajadores docentes, no docentes, investigadores, graduados, estudiantes y autoridades de la Universidad Nacional del Nordeste se movilizarán el próximo martes 23 de abril en defensa de la universidad pública y en reclamo de un presupuesto que permita garantizar el normal funcionamiento de las instituciones argentinas. Una caravana saldrá desde Corrientes y unirá las dos provincias donde se asienta la UNNE. En Resistencia se unirán las columnas para marchar hacia el centro de la capital chaqueña donde se leerá un documento conjunto.



A las 14.30 horas está previsto el primer punto de encuentro, en el Campus "Deodoro Roca" de la UNNE, en Avenida Libertad 5470 de la capital correntina. De allí saldrá la caravana hasta el Campus "Sargento Cabral", sobre la calle de igual nombre al 2001, desde donde continuarán por la avenida Costanera hacia Resistencia.



En la capital chaqueña, la concentración será a las 16.30 horas en el Campus de la UNNE ubicado en Avda Las Heras 727. Allí se reunirán las columnas de ambas provincias, y marcharán a las 17 horas, hacia el Mástil Mayor, ubicado en la Avenida 9 de Julio, entre Frondizi y Güemes.



Allí se leerá un documento conjunto, por medio del cuál se buscará visibilizar la realidad de las instituciones de educación superior del país, y resaltar el valor del sistema universitario nacional y del sistema científico y tecnológico que aporta al desarrollo argentino.



Al acto llegarán también las columnas que se movilizarán desde la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Facultad Regional Resistencia.



"Chaco y Corrientes Marchamos Juntos en Resistencia", reza la convocatoria del arco sindical local, integrado por los tres gremios docentes y no docentes de la UNNE (Atún, Codiunne y Adiunne), y la representación estudiantil de la Federación Universitaria del Nordeste (FUNE).



Así, Corrientes y Chaco se unen y suman a la Marcha Nacional Universitaria convocada por el Frente Sindical de Universidades Nacionales y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) que nuclea a las Rectoras y Rectores, que tendrá su epicentro en la ciudad de Buenos Aires con una movilización de Congreso a Plaza de Mayo- se replicará en las principales ciudades de las provincias.



"La situación económica financiera que atraviesa el sistema universitario público es grave y que necesita urgente respuesta por parte de los poderes del Estado nacional", afirman desde el CIN, que desde febrero pasado vienen advirtiendo sobre la compleja situación de las universidades públicas argentinas. Desde entonces manifiestan su preocupación por la falta de acuerdos paritarias en desmedro del poder adquisitivo de nuestros trabajadores, por el deterioro del sistema científico, tecnológico y de innovación; las suspensión total de obras de infraestructura científica y universitaria en ejecución; la abrumadora falta de actualización de los gastos de funcionamiento y la no renovación de los sistemas nacionales de becas. "Con solo nombrar esas dificultades que afrontamos podemos sintetizar la profundidad de la crisis. A ello sumamos nuestra preocupación por la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID)", como decía el comunicado.



El consejo ratificó este jueves la medida del martes próximo, luego del anuncio del gobierno nacional de un incremento que -aclararon- no es sobre el presupuesto total sino sólo sobre un ítem. "La Universidad No es un Problema, es parte de la Solución", aseguran.